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Il rifinitore per la zona bikini Philips tira i peli durante l'utilizzo

Se il rifinitore per la zona bikini Philips tira i capelli durante l'utilizzo, provare i nostri suggerimenti riportati di seguito per risolvere il problema

 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRT383/15, HP6381/20, HP6530/30. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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