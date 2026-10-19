Il rifinitore per la zona bikini Philips tira i peli durante l'utilizzo
Se il rifinitore per la zona bikini Philips tira i capelli durante l'utilizzo, provare i nostri suggerimenti riportati di seguito per risolvere il problema
Il rifinitore richiede una pulizia regolare per funzionare correttamente. Peli o altri residui possono rimanere incastrati nel dispositivo e comprometterne le prestazioni.
Quando la batteria è scarica, l'apparecchio potrebbe tirare i peli. In questo caso, sostituire la batteria.
È importante che il blocco lame o il pettine regola altezza in uso siano inseriti correttamente al corpo del rifinitore. Se gli accessori non sono inseriti correttamente, il rifinitore potrebbe non funzionare o non dare i risultati desiderati.
Per un'esperienza di rifinitura ottimale, accertarsi che il rifinitore sia perfettamente a contatto con la pelle e muoverlo delicatamente e con fermezza.
Provare a tendere la pelle con la mano libera, in modo che i peli siano in posizione verticale e facilmente raggiungibili.
Per risultati ottimali, assicurarsi di tagliare i peli o i capelli nel senso opposto a quello di crescita.
Controllare che la testina di precisione non sia danneggiata. In tal caso, sostituirla con una nuova testina di precisione Philips.
Se i consigli non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:BRT383/15, HP6381/20, HP6530/30. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›