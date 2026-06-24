La polvere fuoriesce dall'aspirapolvere Philips PowerPro Aqua

Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Per prestazioni di aspirazione ottimali, si consiglia di pulire i filtri ogni 2-4 settimane. Non è necessario sostituire il filtro.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: FC6404/01 , FC6400/01 , FC6402/01 .
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