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La polvere fuoriesce dall'aspirapolvere Philips PowerPro Aqua

Per prestazioni di aspirazione ottimali, si consiglia di pulire i filtri ogni 2-4 settimane. Non è necessario sostituire il filtro.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: FC6404/01 , FC6400/01 , FC6402/01 .

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