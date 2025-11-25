Termini di ricerca

IT
EN
0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    Assistenza Philips

    La forza di aspirazione del tiralatte elettrico Philips Avent non è sufficiente

    Pubblicato su 25 novembre 2025

    Consultare di seguito i suggerimenti sulla risoluzione dei problemi più comuni relativi alla forza di aspirazione dei tiralatte elettrici Philips Avent.

    Verificare che le valvole (devono essere completamente chiuse) e le membrane non presentino danni, come incrinature, fori o lacerazioni. Assicurarsi che i componenti siano puliti e inseriti saldamente. Se le valvole o le membrane sono danneggiate, sostituirle.

    Inoltre, verificare che le tettarelle non presentino danni.

    Sostituire i componenti usurati o danneggiati.

    Smontare, pulire e disinfettare tutte le parti del tiralatte che entrano in contatto con il seno e il latte materno prima di utilizzare il tiralatte per la prima volta e dopo ogni utilizzo.

    Prestare attenzione durante la rimozione e la pulizia della valvola. Se si danneggia, il tiralatte potrebbe non funzionare correttamente. Per pulire la valvola, strofinarla delicatamente tra le dita in acqua tiepida con una piccola quantità di detersivo per piatti. Evitare di inserire oggetti nella valvola per non danneggiarla.

    È inoltre possibile controllare l'assemblaggio del tiralatte. Assicurarsi che tutte le parti siano collegate saldamente e ben sigillate. Componenti allentati o installati in modo errato abbassano il livello di aspirazione. Assemblando il tiralatte subito dopo la disinfezione quando è ancora umido è possibile migliorare il livello di aspirazione.

    Se si dispone di più tiralatte Philips Avent, assicurarsi di non mischiare i componenti e di non utilizzare componenti di altri marchi.

    Per ulteriori informazioni sul corretto assemblaggio del tiralatte, visitare la pagina philips.com/support dedicata al prodotto e cercare "Come assemblare" oppure consultare il manuale dell'utente online.

    Il livello di aspirazione potrebbe essere troppo basso. Provare a regolarlo utilizzando i pulsanti sul gruppo motore. 

    Utilizzare un livello che non provochi dolore o disagio per un'estrazione del latte confortevole ed efficace.

    Prima dell'estrazione, provare a riscaldare il seno con un asciugamano caldo e massaggiarlo per stimolare l'areola in modo che il seno sia completamente sbloccato e pronto per l'estrazione.

    Inoltre, all'inizio delle sessioni di estrazione, si consiglia l'uso della modalità di stimolazione del tiralatte.

    Una corretta stimolazione dei capezzoli prima dell'estrazione migliora l'aderenza del tiralatte e favorisce una produzione di latte efficace.

    Per ulteriori informazioni su come la corretta stimolazione favorisca la produzione di latte, cercare l'articolo "Can I pump more milk using a higher suction level?" (È possibile estrarre più latte utilizzando un livello di aspirazione più alto?) su questo sito Web o consultare un operatore sanitario specializzato.

    Se è necessario acquistare parti di ricambio e accessori o se serve assistenza su come usare e indossare in modo corretto il tiralatte, visitare il sito philips.com/support, contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese o rivolgersi a un operatore sanitario specializzato.

    Verificare che le tettarelle aderiscano correttamente. Se il latte non viene estratto, è possibile che le tettarelle siano scarsamente aderenti oppure indossate in modo non corretto.

    Per ulteriori informazioni sull'aderenza e sulle misure, cercare l'articolo "How do I choose the correct breast shield/nipple insert size?" (Come si sceglie la misura corretta per tettarella/inserto per capezzoli?" su questo sito Web.

    Altri link utili

    Hai bisogno di aiuto per il tuo prodotto?

    Contattare Philips

    Siamo a vostra disposizione per aiutarvi

    Contattare Philips

    Siamo a vostra disposizione per aiutarvi

    Cerchi altro?

    Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

    Homepage dell'assistenza
    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.