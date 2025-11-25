Smontare, pulire e disinfettare tutte le parti del tiralatte che entrano in contatto con il seno e il latte materno prima di utilizzare il tiralatte per la prima volta e dopo ogni utilizzo.

Prestare attenzione durante la rimozione e la pulizia della valvola. Se si danneggia, il tiralatte potrebbe non funzionare correttamente. Per pulire la valvola, strofinarla delicatamente tra le dita in acqua tiepida con una piccola quantità di detersivo per piatti. Evitare di inserire oggetti nella valvola per non danneggiarla.

È inoltre possibile controllare l'assemblaggio del tiralatte. Assicurarsi che tutte le parti siano collegate saldamente e ben sigillate. Componenti allentati o installati in modo errato abbassano il livello di aspirazione. Assemblando il tiralatte subito dopo la disinfezione quando è ancora umido è possibile migliorare il livello di aspirazione.

Se si dispone di più tiralatte Philips Avent, assicurarsi di non mischiare i componenti e di non utilizzare componenti di altri marchi.

Per ulteriori informazioni sul corretto assemblaggio del tiralatte, visitare la pagina philips.com/support dedicata al prodotto e cercare "Come assemblare" oppure consultare il manuale dell'utente online.