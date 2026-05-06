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Philips Detergente per pavimenti a formula ultra concentrata

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PhilipsDetergente per pavimenti a formula ultra concentrata

XV1493/10

Philips Detergente per pavimenti a formula ultra concentrata

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Manuali e documentazione

XV1493 User Manual

  • PDF file, 410.9 kB
  • 6 May 2026

Il detergente per pavimenti ad alte prestazioni Philips contrasta facilmente grasso, macchie difficili e sporco. Compatibile con Philips HomeRun Serie 5000 e 9000 per pulizia ad acqua.

  • PDF file
  • 6 May 2026

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