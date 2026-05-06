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Philips Detergente per pavimenti a formula ultra concentrata
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XV1493/10
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XV1493 User Manual
Il detergente per pavimenti ad alte prestazioni Philips contrasta facilmente grasso, macchie difficili e sporco. Compatibile con Philips HomeRun Serie 5000 e 9000 per pulizia ad acqua.
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