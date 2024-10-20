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  • Detergente per pavimenti concentrato per robot HomeRun
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  • Detergente per pavimenti concentrato per robot HomeRun
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PhilipsDetergente per pavimenti a formula ultra concentrata

XV1493/10

Detergente per pavimenti concentrato per robot HomeRun
Il detergente per pavimenti ad alte prestazioni Philips contrasta facilmente grasso, macchie difficili e sporco. Compatibile con Philips HomeRun Serie 5000 e 9000 per pulizia ad acqua.
Vedi tutti i vantaggi
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Ottieni un pavimento pulito con facilità

Detergente per pavimenti concentrato per robot HomeRun

  • Per tutti i tipi di pavimenti duri

  • Rimuove grasso, macchie e sporco

  • Formula detergente concentrata

  • Adatto a famiglie e animali domestici¹

  • Compatibile HomeRun Serie 5000, 9000

Fai durare il tuo robot più a lungo

Fai durare il tuo robot più a lungo

Il detergente per pavimenti ultra-concentrato di Philips è stato appositamente sviluppato per i robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun. Ottiene i migliori risultati e garantisce una lunga durata del robot.

Per tutti i tipi di pavimenti duri

Per tutti i tipi di pavimenti duri

Il detergente per pavimenti è pensato per essere usato su tutti i tipi di pavimenti duri² per rimuovere grasso, macchie e sporco appiccicoso. Lascia il pavimento splendente e pulito senza residui e tracce.

Formula detergente concentrata

Formula detergente concentrata

Il tappo dosatore è incluso per un corretto dosaggio. Usa 10 ml di detergente per pavimenti ogni 3,5 litri di acqua pulita nel serbatoio dell'acqua della base (Serie 9000) o 1 ml direttamente nel serbatoio dell'acqua del robot (Serie 5000). Insieme al robot HomeRun Serie 5000 e 9000, il nostro detergente per pavimenti offre risultati ad alte prestazioni.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. ¹In base all'uso previsto

  2. ²Testare sempre su un'area non direttamente in vista, per assicurarsi che il prodotto sia adatto al proprio pavimento.

  3. ³Secondo la linea guida 302 B dell'OCSE