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Garanzia di 2 anni
XV1493/10
XU9100/10R1
XU5000/10
XU5000/20
XU5100/10
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XU9100/10
Per tutti i tipi di pavimenti duri
Rimuove grasso, macchie e sporco
Formula detergente concentrata
Adatto a famiglie e animali domestici¹
Compatibile HomeRun Serie 5000, 9000
Il detergente per pavimenti ultra-concentrato di Philips è stato appositamente sviluppato per i robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun. Ottiene i migliori risultati e garantisce una lunga durata del robot.
Il detergente per pavimenti è pensato per essere usato su tutti i tipi di pavimenti duri² per rimuovere grasso, macchie e sporco appiccicoso. Lascia il pavimento splendente e pulito senza residui e tracce.
Il tappo dosatore è incluso per un corretto dosaggio. Usa 10 ml di detergente per pavimenti ogni 3,5 litri di acqua pulita nel serbatoio dell'acqua della base (Serie 9000) o 1 ml direttamente nel serbatoio dell'acqua del robot (Serie 5000). Insieme al robot HomeRun Serie 5000 e 9000, il nostro detergente per pavimenti offre risultati ad alte prestazioni.
Recensioni
¹In base all'uso previsto
²Testare sempre su un'area non direttamente in vista, per assicurarsi che il prodotto sia adatto al proprio pavimento.
³Secondo la linea guida 302 B dell'OCSE