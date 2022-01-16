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Fuori produzione

FidelioCuffie over ear cablate X3 aperte sul retro

X3/00

4.8
| (30) Recensioni | 96% di utenti consiglia questo prodotto

2 Riconoscimenti

Una sala concerti per le tue orecchie
Dal respiro del cantante alle dita che scorrono sulla tastiera, queste cuffie per appassionati di musica aperte sul retro combinano una leggerezza incredibile e un audio cristallino. Scopri nuovi livelli di trasparenza e dettagli ogni volta che le indossi.
Vedi tutti i vantaggi

Progettato per gli audiofili

Una sala concerti per le tue orecchie

  • Diffusione audio ampia e naturale

  • Leggerezza incredibile

  • Finitura di alta qualità pelle/metallo

  • Cavo scollegabile da 3 m

Progettate per prestazioni eccezionali

Progettate per prestazioni eccezionali

Le cuffie Philips Fidelio X3 sono dotate di auricolari a conchiglia a doppio strato che riducono la risonanza e le vibrazioni. I driver al neodimio sono progettati per consentire un'inclinazione di 15 gradi, in modo da adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio e garantire una precisione ottimale alle alte frequenze. Il risultato: prestazioni impeccabili e audio ricco di dettagli.

Senti la passione. Design di alta qualità

Senti la passione. Design di alta qualità

Queste cuffie over ear non sono progettate solo per offrire un audio spettacolare, ma anche un comfort ottimale. La fascia interna leggera e morbida si adatta perfettamente a chi la indossa. L'archetto esterno esercita la giusta pressione, mentre i leggerissimi cuscinetti auricolari in memory foam creano un'aderenza perfetta. Le cuffie ideali per lunghe sessioni di ascolto.

Design aperto sul retro. Diffusione audio ampia e naturale

Design aperto sul retro. Diffusione audio ampia e naturale

Il padiglione aperto sul retro è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto Kvadrat acusticamente trasparente. Il flusso d'aria è in grado di scorrere liberamente attraverso il tessuto, eliminando l'accumulo di pressione dietro la membrana e creando un suono avvolgente e spazioso.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-1679510
  • Award image AWARD-1679621

Recensioni

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4.8

su 5

30

Recensioni

96%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

16/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Great sound and very comfortable

Having previously owned Sennheisser 575's, I had been considering the X3's as a logical next step. I aim to use the X3,'s for listening to classical music and jazz from Bach to Herbie Hancock, and for playing keyboard at home. The X3's are big and comfy, early days yet but great (in my opinion) for chamber music and vocals. They're crystal clear used direct from a Marantz CD 6007, instruments and vocals are detailed and spacious. Build quality seems good, can't see any flaws The leather and Kvadrat fabric lends an air of luxury.

Pro

Great sound, comfortable, luxury finish and build quality

Contro

They're almost too nice, keeping them stored in a bag to preserve the finish

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones

05/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding headphones, unbelievable sound

They look the part, very high quality materials, but best of all is the sound quality... used in conjunction with my 1988 800 series equipment it’s hard to imagine anything better

Pro

Quality - build & dound

Contro

None that I have found yet

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones

26/02/2023

France

France

Compratore verificato

Clarté et transparence

Casque ouvert qui transmets sans faille l’émotion musicale.

Pro

Léger et confortable

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3

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