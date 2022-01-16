Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Diffusione audio ampia e naturale
Leggerezza incredibile
Finitura di alta qualità pelle/metallo
Cavo scollegabile da 3 m
Le cuffie Philips Fidelio X3 sono dotate di auricolari a conchiglia a doppio strato che riducono la risonanza e le vibrazioni. I driver al neodimio sono progettati per consentire un'inclinazione di 15 gradi, in modo da adattarsi alla geometria naturale dell'orecchio e garantire una precisione ottimale alle alte frequenze. Il risultato: prestazioni impeccabili e audio ricco di dettagli.
Queste cuffie over ear non sono progettate solo per offrire un audio spettacolare, ma anche un comfort ottimale. La fascia interna leggera e morbida si adatta perfettamente a chi la indossa. L'archetto esterno esercita la giusta pressione, mentre i leggerissimi cuscinetti auricolari in memory foam creano un'aderenza perfetta. Le cuffie ideali per lunghe sessioni di ascolto.
Il padiglione aperto sul retro è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto Kvadrat acusticamente trasparente. Il flusso d'aria è in grado di scorrere liberamente attraverso il tessuto, eliminando l'accumulo di pressione dietro la membrana e creando un suono avvolgente e spazioso.
Riconoscimenti
4.8
su 5
30
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Piano Man
16/01/2022
United Kingdom
Compratore verificato
Great sound and very comfortable
Having previously owned Sennheisser 575's, I had been considering the X3's as a logical next step. I aim to use the X3,'s for listening to classical music and jazz from Bach to Herbie Hancock, and for playing keyboard at home. The X3's are big and comfy, early days yet but great (in my opinion) for chamber music and vocals. They're crystal clear used direct from a Marantz CD 6007, instruments and vocals are detailed and spacious. Build quality seems good, can't see any flaws The leather and Kvadrat fabric lends an air of luxury.
Pro
Great sound, comfortable, luxury finish and build quality
Contro
They're almost too nice, keeping them stored in a bag to preserve the finish
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones
Island_Lon
05/10/2020
United Kingdom
Outstanding headphones, unbelievable sound
They look the part, very high quality materials, but best of all is the sound quality... used in conjunction with my 1988 800 series equipment it’s hard to imagine anything better
Pro
Quality - build & dound
Contro
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Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 X3 wired over-ear open-back headphones
Unitedsoundsofjazz
26/02/2023
France
Compratore verificato
Clarté et transparence
Casque ouvert qui transmets sans faille l’émotion musicale.
Pro
Léger et confortable
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio X3 Casque circum-aural filaire, concep. arr. ouverte X3