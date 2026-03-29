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  • Rasatura precisa e confortevole
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Shaver 3000X SeriesRasoio elettrico Wet & Dry

X3053/00

4.2
| (136) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura precisa e confortevole
Il rasoio elettrico Philips serie 3000X Wet & Dry offre una rasatura precisa e confortevole e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, è facile da usare e sempre efficace grazie alle sue 27 lame PowerCut autoaffilanti, per un utilizzo su pelle bagnata e asciutta, e al rifinitore a scomparsa.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Con tecnologia SkinProtect

Rasatura precisa e confortevole

  • Lame PowerCut

  • Rasatura Wet & Dry

  • Sistema di rasatura anticorrosione

  • Testine Flex 4D

Lame PowerCut per una rasatura pulita e uniforme

Lame PowerCut per una rasatura pulita e uniforme

Le 27 lame auto-affilanti tagliano ogni pelo appena sopra la superficie della pelle, per un risultato liscio e uniforme in ogni momento. Le nostre lame auto-affilanti rimangono come nuove per 2 anni.

Rasatura Wet & Dry sul lavandino o sotto la doccia

Rasatura Wet & Dry sul lavandino o sotto la doccia

Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta, oppure applica la schiuma o il gel che preferisci per una rasatura rinfrescante sulla pelle bagnata, anche sotto la doccia.

Le testine 4D Flex seguono il contorno del viso per una rasatura confortevole

Le testine 4D Flex seguono il contorno del viso per una rasatura confortevole

Le testine oscillanti si flettono in quattro direzioni per mantenere un contatto uniforme con la pelle e proteggerla da tagli e graffi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

136

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

29/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto eccezionale

Ho sempre usato Philips come rasoi elettrici con cavo. Quesrto è un ottimo prodotto, leggero, scorre bene sul viso con taglio perfetto. Inoltre molto comodo senza filo.

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

24/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Philips top

Ormai saranno più di 30 anni che uso rasoi Philips e non cambierò mai. Rasatura sempre perfetta in ogni condizione

Pro

Perfetto

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00R1 Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00R1 Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

22/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Non ho mai usato un rasoio elettrico, è perfetto non ho mai avuto una barba così liscia e senza tagli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3002/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 