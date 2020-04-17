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Fuori produzione

StreamiumWireless Music Center + Station

WACS700/22

2.7

| (11) Recensioni

Ascolta i tuoi cd in ogni stanza

Memorizza la tua collezione completa di CD su un hard disk da 40 GB per ascoltarla in ogni stanza. Puoi ascoltare musica diversa in ogni stanza e la tua musica preferita ti seguirà in tutta la casa. Il telecomando è dotato di display incorporato

Vedi tutti i vantaggi

Ascolta i tuoi cd in ogni stanza

Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni

Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni

Grazie allo streaming wireless, non occorre scaricare e memorizzare grandi file musicali sul dispositivo audio. Puoi invece, ascoltare simultaneamente tipi diversi di musica, trasmessi in streaming, sulle diverse stazioni. Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. Music Broadcast consente di inviare simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni wireless installate in casa. Con My Room, My Music tutta la famiglia può ascoltare la musica che preferisce, selezionata dalle raccolte memorizzate, in qualsiasi stanza dotata di un Wireless Music Center o di una stazione.

Hard disk da 40 GB per memorizzare e riprodurre fino a 750 CD

L'hard disk da 40 GB offre una grande capacità per la memorizzazione dei file musicali. Può contenere un massimo di 750 CD musicali e la velocità di registrazione è così elevata da consentire la riproduzione e la copia di un brano quasi simultaneamente.

Streaming wireless da PC tramite UPnP

Universal Plug & Play è una tecnologia standard del settore che consente di collegarsi a qualsiasi dispositivo abilitato Universal Plug & Play per ricevere e trasmettere contenuti musicali. La tecnologia Universal Plug & Play adottata da Wireless Music Center è garanzia di un semplice collegamento standard ad altri dispositivi abilitati Universal Plug & Play. Wireless Music Center può essere facilmente collegato ad altri dispositivi per ricevere o trasferire contenuti multimediali.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.7

su 5

11

Recensioni

17/04/2020

España

España

Encantado!

Es un equipo estupendo, tiene una nitidez de sonido incomparable a otros tipos de cadena, por tan alta que pongas la musica se escucha nitida y clara, tiene una capacidad enorme de almacenamiento, puedes grabar cd, canciones de la radio o via Aux. Yo ya lo tengo hace exactamente 13 años y estoy cada dia mas contentento con el.

Pro

Sonido y Capacidad de almacenamiento.

Contro

Ninguna

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Data di utilizzo 2018-04-17

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS700 Wireless Music Center y Satélite

Data di utilizzo 2018-04-17

23/08/2020

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

gut

sehr guter klangtolles desegn guter emfang volle leistung

Pro

gute funktion

Contro

keine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Data di utilizzo 2018-08-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS700 Wireless Music Center & Station

Data di utilizzo 2018-08-23

09/10/2011

Nederland

Nederland

goed buiten verwachting

hallo ik heb een wachs700 alles naar wens, het geluid kan gewoon niet beter een klein min puntje ,wil ik nog even zeggen ik had het leuk gevonden dat de stations die erbij zijn ook met de radio ontvangst konden streamen voordeel hiervan is dat je geen extra kabel aansluiting nodig bent per station Maar goed dat er een komplete forum over dit produkt is gemaakt door de consumenten,hier heb ik veel steun aan gehad groetjes sonny

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS700 Draadloos Music Center en Music Station

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