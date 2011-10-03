Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
WACS7000/12
Goditi tutta la tua musica in qualsiasi stanza
Memorizza tutta la tua musica su un hard disk da 80 GB e ascoltala in streaming wireless dall'unità Center alla stazione. Copia CD ad alta velocità. E puoi anche la musica del tuo GoGear o iPod utilizzando l'alloggiamento opzionale 2 in 1.
Grazie allo streaming wireless, non occorre scaricare e memorizzare grandi file musicali sul dispositivo audio. Puoi invece, ascoltare simultaneamente tipi diversi di musica, trasmessi in streaming, sulle diverse stazioni. Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. Music Broadcast consente di inviare simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni wireless installate in casa. Con My Room, My Music tutta la famiglia può ascoltare la musica che preferisce, selezionata dalle raccolte memorizzate, in qualsiasi stanza dotata di un Wireless Music Center o di una stazione.
L'hard disk da 80 GB offre un'ampia capacità di memorizzazione dei file audio digitali; può infatti contenere fino a 1500 CD. Il sistema di gestione intelligente delle collezioni audio permette di risparmiare spazio e accedere facilmente ai brani da un'unica postazione.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.2
su 5
17
Recensioni
BigW
03/10/2011
United Kingdom
Having had this stereo for about 4 years now it has never put a foot wrong and is compact and very easy to use. The sound quality is excellent.
The Streamium Stereo is very easy to use and is compact. The sound quality is excellent and the remote controls very straight forward and easy to use. I have never had any issues with it in the 4 years I have owned it and would thoroughly recommend it to anyone. It has also brought some really good comments from Friends and Relatives who have been at parties and heard it for themselves. Excellent for barbeques in the garden as well as the satellite units are very compact!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS7000 Wireless Music Centre&Station
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS7000 Wireless Music Centre&Station
04/05/2021
España
Fué un producto muy innovador en su día
Excelente experiencia musical, con música a donde ibas dentro del hogar mediante streaming, buena capacidad del disco duro y el software de gestión de contenidos, Eso sí genial, mientras funcionó
Pro
Producto innovador. Cliente /Servidor de contenidos musicales
Contro
El abandono por parte de Philips en relación al servicio técnico y actualizaciónes
Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite
Data di utilizzo 2019-05-04
Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite
Data di utilizzo 2019-05-04
Scott168
13/06/2013
Nederland
uitstekend product
Voldoet volledig aan de verwachtingen, onthaard als de beste.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station