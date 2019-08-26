Suono nitido e preciso. Driver full-range da 3"

Dall'hip-hop alla musica elettronica. Solo perché l'altoparlante ha un look retrò non significa che si limita a riprodurre musica jazz. Qualunque cosa tu stia ascoltando, il driver full-range da 3" offre un suono nitido e preciso. La porta Bass-Reflex riempie i toni bassi e garantisce una risposta dei bassi potente e armoniosa.