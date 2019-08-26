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Fuori produzione

Altoparlante wireless

TAVS500/00

Un suono d'altri tempi

Design che scalda il cuore. Suono che scatena il ritmo. Questo grande altoparlante Bluetooth in stile retrò offre 10 ore di riproduzione, bassi potenti e ingresso aux per il collegamento a qualsiasi sorgente. Gli autentici dettagli anni '50 aggiungono a tutto questo una magia senza tempo.

Vedi tutti i vantaggi

Un suono d'altri tempi

  • Bluetooth®

  • Potenza in uscita di 10 W

  • 10 ore di riproduzione

Struttura vintage in legno. Dettagli stile anni ‘50

Questo altoparlante Bluetooth in stile retrò sembra appena uscito dagli anni '50. La struttura vintage in legno. La manopola per il controllo del volume e la griglia dell'altoparlante color ottone. Dettagli di un passato in cui il jazz era all’avanguardia e il rock and roll cominciava a muovere i primi passi.

10 ore di riproduzione

La batteria garantisce 10 ore di riproduzione con una ricarica completa. La ricarica richiede circa 4 ore ed è semplice, grazie al cavo micro USB incluso. Basta premere il pulsante Bluetooth e l’altoparlante è pronto per l'associazione con il tuo dispositivo Bluetooth.

Suono nitido e preciso. Driver full-range da 3"

Dall'hip-hop alla musica elettronica. Solo perché l'altoparlante ha un look retrò non significa che si limita a riprodurre musica jazz. Qualunque cosa tu stia ascoltando, il driver full-range da 3" offre un suono nitido e preciso. La porta Bass-Reflex riempie i toni bassi e garantisce una risposta dei bassi potente e armoniosa.

Specifiche tecniche

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