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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAVS500/00
Un suono d'altri tempi
Design che scalda il cuore. Suono che scatena il ritmo. Questo grande altoparlante Bluetooth in stile retrò offre 10 ore di riproduzione, bassi potenti e ingresso aux per il collegamento a qualsiasi sorgente. Gli autentici dettagli anni '50 aggiungono a tutto questo una magia senza tempo.
Bluetooth®
Potenza in uscita di 10 W
10 ore di riproduzione
Questo altoparlante Bluetooth in stile retrò sembra appena uscito dagli anni '50. La struttura vintage in legno. La manopola per il controllo del volume e la griglia dell'altoparlante color ottone. Dettagli di un passato in cui il jazz era all’avanguardia e il rock and roll cominciava a muovere i primi passi.
La batteria garantisce 10 ore di riproduzione con una ricarica completa. La ricarica richiede circa 4 ore ed è semplice, grazie al cavo micro USB incluso. Basta premere il pulsante Bluetooth e l’altoparlante è pronto per l'associazione con il tuo dispositivo Bluetooth.
Dall'hip-hop alla musica elettronica. Solo perché l'altoparlante ha un look retrò non significa che si limita a riprodurre musica jazz. Qualunque cosa tu stia ascoltando, il driver full-range da 3" offre un suono nitido e preciso. La porta Bass-Reflex riempie i toni bassi e garantisce una risposta dei bassi potente e armoniosa.
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