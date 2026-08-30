Audio stereo più ricco e profondo. Altoparlanti bass reflex a 2 vie

The Stevie Pro sa come scatenarsi. Gli altoparlanti bass reflex a 2 vie incorporati riempiono l'aria con alti svettanti, medi espressivi e bassi profondi e potenti. La dinamica è precisa, la scena sonora è ampia e la potenza è sufficiente a riempire una stanza di piccole dimensioni.