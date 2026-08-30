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TAV5000/10
The Stevie Pro
Lascia che la musica faccia il suo corso con il giradischi Bluetooth® dal design rétro e dotato di altoparlanti a 2 vie integrati. Stevie Pro offre un audio stereo più potente, nitido e spazioso per i dischi che ascolti e i brani che riproduci in streaming.
Design rétro, audio moderno
Giradischi a 2 velocità
Bluetooth® 6.0
Altoparlanti bass reflex a 2 vie
Potrebbe sembrare il giradischi di tuo zio, ma offre un audio ricco e caldo e funzionalità moderne al passo con i tempi. Il design all-in-one si adatta perfettamente a scrivanie e credenze, con in più la comodità del Bluetooth® e la nostra pratica app complementare per accompagnare i tuoi vinili.
The Stevie Pro sa come scatenarsi. Gli altoparlanti bass reflex a 2 vie incorporati riempiono l'aria con alti svettanti, medi espressivi e bassi profondi e potenti. La dinamica è precisa, la scena sonora è ampia e la potenza è sufficiente a riempire una stanza di piccole dimensioni.
Dalle rarità scovate tra le cassette alle tue edizioni limitate più preziose, puoi ascoltare i vinili a 33 1/3 o 45 giri/min sul piatto in alluminio pressofuso. Il braccio in alluminio con contrappeso e la puntina Audio-Technica sostituibile seguono i solchi con la massima precisione, mentre l'arresto automatico impedisce ai dischi di continuare a girare al termine della riproduzione.
Recensioni
Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il marchio denominativo e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.