Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Fino a 15 ore di riproduzione
Compatte e pieghevoli
Avrai 15 ore di riproduzione e i driver acustici al neodimio da 32 mm ti offrono un audio nitido e bassi penetranti. La ricarica completa richiede tra le due e le tre ore
La ricarica completa richiede tra le due e le tre ore.
I driver acustici al neodimio da 32 mm offrono un audio nitido e chiaro e bassi penetranti.
3.9
su 5
13
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
12/12/2020
France
Tres bon casque
De bonne basse un micro plustot bon et un bon confort
Pro
confort et son
Contro
un peu fragile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAUH202BK Casque sans fil
Sì, consiglio questo prodotto
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King of rating
25/11/2021
België
Dipendente Philips
Koptelefoon
[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid
Pro
Goeie geluid
Contro
Geen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Sì, consiglio questo prodotto
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nibakou
28/10/2021
Ελλάδα
Parte della promozione
Εξαιρετικό!!
Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή
Pro
Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.
Questa revisione è stata effettuata per TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
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