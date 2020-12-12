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Cuffia wireless

TAUH202WT/00

3.9
| (13) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
Black
White
White
Libera i tuoi suoni
Playlist epiche. I podcast più recenti. Queste cuffie auricolari wireless offrono un audio nitido e bassi intensi. La fascia è così leggera che ti sembrerà di non indossarla e i cuscinetti si piegano completamente. Hai a disposizione 11 ore di riproduzione. Sufficienti per tutta la giornata. O la notte.
Vedi tutti i vantaggi

Libera i tuoi suoni

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Fino a 15 ore di riproduzione

  • Compatte e pieghevoli

15 ore di riproduzione. Sufficienti per tutta la giornata. O la notte.

Avrai 15 ore di riproduzione e i driver acustici al neodimio da 32 mm ti offrono un audio nitido e bassi penetranti. La ricarica completa richiede tra le due e le tre ore

Tempo di ricarica di 2-3 ore

La ricarica completa richiede tra le due e le tre ore.

Driver acustici al neodimio da 32 mm. Audio nitido. Bassi penetranti

I driver acustici al neodimio da 32 mm offrono un audio nitido e chiaro e bassi penetranti.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.9

su 5

13

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

2

12/12/2020

France

France

Tres bon casque

De bonne basse un micro plustot bon et un bon confort

Pro

confort et son

Contro

un peu fragile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAUH202BK Casque sans fil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAUH202BK Casque sans fil

25/11/2021

België

België

Dipendente Philips

Koptelefoon

[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid

Pro

Goeie geluid

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!!

Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή

Pro

Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.

Questa revisione è stata effettuata per TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Questa revisione è stata effettuata per TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

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