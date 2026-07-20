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Garanzia di 2 anni
TAT2100BK/00
Disponibile in
Auricolari piccoli. Comfort garantito.
Audio naturale. Bassi dinamici
Tecnologia a 4 microfoni
Custodia di ricarica tascabile
I cuscinetti testurizzati SecureFit offrono una vestibilità più leggera e confortevole, creando un'ottima tenuta per un audio ancora migliore. Funzionalità come Dynamic Bass ti consentono di goderti tutta la potenza dei tuoi brani preferiti anche a basso volume.
La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.
Queste cuffie vantano una configurazione a 4 microfoni, inoltre, due di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in un bar affollato, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò succede intorno a te.
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