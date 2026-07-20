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Garanzia di 2 anni
TAT1300BK/00
Auricolari piccoli. Grande valore
Audio naturale. Bassi dinamici
Custodia di ricarica tascabile
Comodi cuscinetti SecureFit
I cuscinetti testurizzati SecureFit offrono una vestibilità più leggera e confortevole, creando un'ottima tenuta per un audio ancora migliore. Funzionalità come Dynamic Bass ti consentono di goderti tutta la potenza dei tuoi brani preferiti anche a basso volume.
La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. È supportato anche Microsoft Swift Pair.
La piccola custodia di ricarica si infila facilmente in tasca, oppure puoi attaccare un cordino al foro* e appenderla alla borsa o al passante della cintura. La modalità mono ti consente di utilizzare un solo auricolare mentre l'altro è in carica.
Recensioni
Il cordino non è incluso nella confezione.