Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TASN503BK/00
Un allenamento più intelligente che mai.
Scopri la tua intensità con queste cuffie auricolari wireless impermeabili per lo sport. Il monitor della frequenza cardiaca consente di ottenere le migliori prestazioni da ogni sessione di allenamento. 6 ore di riproduzione e un suono potente ti spingono a un livello superiore.
Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Cuffie in ear
Durata di riproduzione 6 h
Monitora la frequenza cardiaca con il monitor integrato. Un sensore nell'auricolare rileva il battito cardiaco con precisione. Saprai quando dare il massimo e quando riposare, in modo da ottenere i migliori risultati possibili da ogni allenamento. Compatibile con app aperte di monitoraggio degli allenamenti.
Il pulsante di facile utilizzo consente ai bambini di rispondere a una chiamata, saltare un brano o mettere in pausa quello che stanno ascoltando. Il tutto senza toccare il proprio smartphone. I pulsanti del volume sulla base del cuscinetto sono facilmente raggiungibili, così come il pulsante dell'illuminazione LED.
Cuscinetti in gomma intercambiabili disponibili in tre misure per un'aderenza ottimale.
Recensioni
I risultati effettivi possono variare