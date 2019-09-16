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Fuori produzione

Cuffia wireless

TASN503BK/00

Un allenamento più intelligente che mai.

Scopri la tua intensità con queste cuffie auricolari wireless impermeabili per lo sport. Il monitor della frequenza cardiaca consente di ottenere le migliori prestazioni da ogni sessione di allenamento. 6 ore di riproduzione e un suono potente ti spingono a un livello superiore.

Vedi tutti i vantaggi

In qualsiasi condizione meteorologica.

Un allenamento più intelligente che mai.

  • Driver da 6 mm/chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

  • Durata di riproduzione 6 h

Monitor della frequenza cardiaca integrato.

Monitora la frequenza cardiaca con il monitor integrato. Un sensore nell'auricolare rileva il battito cardiaco con precisione. Saprai quando dare il massimo e quando riposare, in modo da ottenere i migliori risultati possibili da ogni allenamento. Compatibile con app aperte di monitoraggio degli allenamenti.

Comando a pulsante di facile utilizzo

Il pulsante di facile utilizzo consente ai bambini di rispondere a una chiamata, saltare un brano o mettere in pausa quello che stanno ascoltando. Il tutto senza toccare il proprio smartphone. I pulsanti del volume sulla base del cuscinetto sono facilmente raggiungibili, così come il pulsante dell'illuminazione LED.

3 cuscinetti intercambiabili per una perfetta vestibilità

Cuscinetti in gomma intercambiabili disponibili in tre misure per un'aderenza ottimale.

Specifiche tecniche

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