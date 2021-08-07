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Fuori produzione
Feste senza fine
Le feste dureranno più a lungo con l'altoparlante Bluetooth impermeabile che ti offre 20 ore di riproduzione. I bassi potenti faranno scatenare le danze. La batteria a capacità elevata dell'altoparlante consente di caricare il tuo dispositivo smart tramite la porta USB.
Bluetooth®
Potenza in uscita di 30 W
20 ore di riproduzione
Funzione power-bank integrata
Questo altoparlante Bluetooth portatile è dotato di livello di protezione IPX7: è in grado di resistere all'immersione totale in acqua fino a 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti. Puoi fare festa nella doccia, in zona piscina o anche dentro la piscina! La portata wireless è di 20 m.
La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 4400 mAh offre 20 ore di riproduzione e ti consente di ricaricare i dispositivi smart tramite la porta USB dell'altoparlante. La ricarica completa della batteria richiede 6 ore.
I doppi diffusori passivi offrono bassi potenti e un suono nitido anche ad alto volume. Vuoi rendere la festa ancora più straordinaria? Associalo a un altoparlante identico per un audio stereo. Le luci LED su ciascuna estremità dell'altoparlante lampeggiano a ritmo di musica.
3.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
dédé 85
07/08/2021
France
surpris de la qualité du produit.bonne musicalité
La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.
Pro
musicalité . temps d'utilisation sans le recharger
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS6305 Enceinte sans fil
Data di utilizzo 2020-07-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS6305 Enceinte sans fil
Data di utilizzo 2020-07-07
anzare
10/09/2023
France
bluetooth ne se maintient pas
le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?
Pro
un bon son
Contro
bluetooth
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS6305 Enceinte sans fil
Data di utilizzo 2022-08-10
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS6305 Enceinte sans fil
Data di utilizzo 2022-08-10