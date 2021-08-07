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Fuori produzione

Altoparlante wireless

TAS6305/00

3.5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Feste senza fine

Le feste dureranno più a lungo con l'altoparlante Bluetooth impermeabile che ti offre 20 ore di riproduzione. I bassi potenti faranno scatenare le danze. La batteria a capacità elevata dell'altoparlante consente di caricare il tuo dispositivo smart tramite la porta USB.

Vedi tutti i vantaggi

Feste senza fine

  • Bluetooth®

  • Potenza in uscita di 30 W

  • 20 ore di riproduzione

  • Funzione power-bank integrata

Impermeabile e pronto all'uso

Impermeabile e pronto all'uso

Questo altoparlante Bluetooth portatile è dotato di livello di protezione IPX7: è in grado di resistere all'immersione totale in acqua fino a 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti. Puoi fare festa nella doccia, in zona piscina o anche dentro la piscina! La portata wireless è di 20 m.

20 ore di riproduzione. Funzione power-bank integrata

20 ore di riproduzione. Funzione power-bank integrata

La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 4400 mAh offre 20 ore di riproduzione e ti consente di ricaricare i dispositivi smart tramite la porta USB dell'altoparlante. La ricarica completa della batteria richiede 6 ore.

Ascolta a tutto volume. Associazione per audio stereo

Ascolta a tutto volume. Associazione per audio stereo

I doppi diffusori passivi offrono bassi potenti e un suono nitido anche ad alto volume. Vuoi rendere la festa ancora più straordinaria? Associalo a un altoparlante identico per un audio stereo. Le luci LED su ciascuna estremità dell'altoparlante lampeggiano a ritmo di musica.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
2
1

07/08/2021

France

France

surpris de la qualité du produit.bonne musicalité

La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.

Pro

musicalité . temps d'utilisation sans le recharger

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS6305 Enceinte sans fil

Data di utilizzo 2020-07-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS6305 Enceinte sans fil

Data di utilizzo 2020-07-07

10/09/2023

France

France

bluetooth ne se maintient pas

le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?

Pro

un bon son

Contro

bluetooth

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS6305 Enceinte sans fil

Data di utilizzo 2022-08-10

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS6305 Enceinte sans fil

Data di utilizzo 2022-08-10

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