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Fuori produzione

Sistema musicale micro

TAM3205/12

Per ascoltare tutto ciò che ami
Ascolta meglio ogni podcast e playlist in streaming. Riscopri la tua raccolta di CD o sintonizzati sulla radio. Questo sistema micro dal look classico offre un audio perfetto in ambienti più piccoli e consente di collegare altre sorgenti tramite USB o ingresso audio.
Vedi tutti i vantaggi

Per ascoltare tutto ciò che ami

  • Bluetooth®

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Porta USB per la ricarica

  • 18 W

Tutta la tua musica

Questo elegante sistema micro ti consente di riprodurre in streaming playlist e altro ancora tramite Bluetooth, riprodurre CD e ascoltare la radio FM. Il sintonizzatore radio digitale con 10 preselezioni assicura una ricezione nitida e il lettore CD può leggere CD MP3 e CD registrati.

Altoparlanti bass reflex. Toni bassi più intensi

Grazie ai woofer da 3" e alle porte bass reflex, questi altoparlanti da scaffale assicurano un audio nitido e bassi ottimali. La potenza massima in uscita di 18 W offre un suono perfetto per spazi ridotti come uffici domestici o camere da letto.

Design classico

L'unità centrale e i cabinet degli altoparlanti bicolore richiamano il design dei componenti Hi-Fi "old style". La manopola del controllo del volume testurizzata ricorda il funzionamento dei vecchi sistemi analogici e la parte frontale dell'unità è dotata di pulsanti per la riproduzione e la selezione della sorgente.

Specifiche tecniche

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