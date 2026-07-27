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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAM3205/12
Bluetooth®
CD, CD-MP3, USB, FM
Porta USB per la ricarica
18 W
Questo elegante sistema micro ti consente di riprodurre in streaming playlist e altro ancora tramite Bluetooth, riprodurre CD e ascoltare la radio FM. Il sintonizzatore radio digitale con 10 preselezioni assicura una ricezione nitida e il lettore CD può leggere CD MP3 e CD registrati.
Grazie ai woofer da 3" e alle porte bass reflex, questi altoparlanti da scaffale assicurano un audio nitido e bassi ottimali. La potenza massima in uscita di 18 W offre un suono perfetto per spazi ridotti come uffici domestici o camere da letto.
L'unità centrale e i cabinet degli altoparlanti bicolore richiamano il design dei componenti Hi-Fi "old style". La manopola del controllo del volume testurizzata ricorda il funzionamento dei vecchi sistemi analogici e la parte frontale dell'unità è dotata di pulsanti per la riproduzione e la selezione della sorgente.
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