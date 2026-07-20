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Garanzia di 2 anni
TAK5500AL/00
Disponibile in
Volume limitato a 85 dB
Cancellazione del rumore Pro
Condivisione audio wireless
Resistenti e pieghevoli
Queste cuffie hanno una confortevole vestibilità sull'orecchio che aiuta a ridurre passivamente il rumore circostante e un limite di volume di 75 dB, perfetto per l'ascolto in ambienti più silenziosi. Per i luoghi più rumorosi, è possibile attivare la cancellazione del rumore tramite le cuffie o l'app Philips Headphones, mentre i genitori possono impostare una modalità viaggio di 85 dB nell'app.*
La funzione di cancellazione adattiva del rumore si regola automaticamente in base all'ambiente circostante, permettendo ai bambini di concentrarsi in tutta tranquillità o di ascoltare i loro contenuti anche in luoghi rumorosi senza chiedere di alzare il volume! I comandi sui padiglioni attivano la modalità di avviso, che consente loro di sentire cosa succede intorno, mentre la funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne in modo che possano sentirti anche mentre indossano le cuffie.
Se anche gli amici del tuo bambino possiedono un paio di cuffie Philips K5500, possono creare un collegamento wireless a catena tra le cuffie e ascoltare contemporaneamente. Un paio di cuffie viene collegato al dispositivo smart da cui si desidera ascoltare, poi entrambi i bambini devono premere il pulsante multifunzione per accedere alla modalità di condivisione audio.
Recensioni
Volume limitato a 75 dB in modalità normale e a 85 dB in modalità viaggio, in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.