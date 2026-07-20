Progettate per le orecchie dei più piccoli. Limiti di volume a casa e in viaggio*

Queste cuffie hanno una confortevole vestibilità sull'orecchio che aiuta a ridurre passivamente il rumore circostante e un limite di volume di 75 dB, perfetto per l'ascolto in ambienti più silenziosi. Per i luoghi più rumorosi, è possibile attivare la cancellazione del rumore tramite le cuffie o l'app Philips Headphones, mentre i genitori possono impostare una modalità viaggio di 85 dB nell'app.*