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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAJS50/00
Usa la musica per sentirti a casa
Rilassati con l'altoparlante Bluetooth che ti fa sentire a casa. Offre 20 ore di riproduzione e la funzione power-bank. L'altoparlante in tessuto misto lana e la piastra superiore in acciaio lucido si abbinano perfettamente anche agli stili di arredamento più minimalisti.
Bluetooth®
Potenza in uscita di 30 W
20 ore di riproduzione
Funzione power-bank integrata
Progettato in collaborazione con Georg Jensen questo altoparlante Bluetooth compatto è semplice e allo stesso tempo sorprendente. La piastra superiore in acciaio lucido si combina alla perfezione con il tessuto Kvadrat per altoparlanti. Le discrete firme del marchio richiamano strettamente Philips e Georg Jensen.
Questo altoparlante è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. Questo fantastico materiale in misto lana è acusticamente trasparente, consentendo al suono di diffondersi facilmente in tutta la stanza.
L'altoparlante è dotato di una batteria che offre 20 ore di riproduzione con una ricarica completa e di una portata wireless massima di 20 metri. Puoi associarlo a un altro altoparlante Philips Georg Jensen analogo per ascoltare la tua musica in stereo. È sufficiente premere il pulsante di associazione dell'altoparlante.
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