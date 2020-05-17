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Fuori produzione

Altoparlante Philips Georg Jensen

TAJS50/00

Usa la musica per sentirti a casa

Rilassati con l'altoparlante Bluetooth che ti fa sentire a casa. Offre 20 ore di riproduzione e la funzione power-bank. L'altoparlante in tessuto misto lana e la piastra superiore in acciaio lucido si abbinano perfettamente anche agli stili di arredamento più minimalisti.

Vedi tutti i vantaggi

Usa la musica per sentirti a casa

  • Bluetooth®

  • Potenza in uscita di 30 W

  • 20 ore di riproduzione

  • Funzione power-bank integrata

Collezione Philips e Georg Jensen

Collezione Philips e Georg Jensen

Progettato in collaborazione con Georg Jensen questo altoparlante Bluetooth compatto è semplice e allo stesso tempo sorprendente. La piastra superiore in acciaio lucido si combina alla perfezione con il tessuto Kvadrat per altoparlanti. Le discrete firme del marchio richiamano strettamente Philips e Georg Jensen.

Rivestimento per altoparlanti Kvadrat. Progettato per sprigionare il suono

Rivestimento per altoparlanti Kvadrat. Progettato per sprigionare il suono

Questo altoparlante è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. Questo fantastico materiale in misto lana è acusticamente trasparente, consentendo al suono di diffondersi facilmente in tutta la stanza.

20 ore di riproduzione. Associazione per un audio stereo

20 ore di riproduzione. Associazione per un audio stereo

L'altoparlante è dotato di una batteria che offre 20 ore di riproduzione con una ricarica completa e di una portata wireless massima di 20 metri. Puoi associarlo a un altro altoparlante Philips Georg Jensen analogo per ascoltare la tua musica in stereo. È sufficiente premere il pulsante di associazione dell'altoparlante.

Specifiche tecniche

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