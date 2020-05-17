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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAJS30/00
Porta la musica con te in grande stile.
Splendido design ricurvo e texture piacevole al tatto. Realizzato in tessuto misto lana con una piastra superiore in acciaio lucido, questo altoparlante Bluetooth compatto attirerà l'attenzione, ovunque tu vada. Ottieni un suono nitido e fino a 6 ore di riproduzione.
Bluetooth®
Potenza in uscita di 4 W
6 ore di riproduzione
Impermeabilità IPX7
Progettato in collaborazione con Georg Jensen, questo altoparlante Bluetooth compatto e ricurvo è semplice e allo stesso tempo sorprendente. La piastra superiore in acciaio lucido si combina alla perfezione con il tessuto Kvadrat per altoparlanti. Le discrete firme del marchio richiamano strettamente Philips e Georg Jensen.
Questo altoparlante è dotato di uno speciale rivestimento in tessuto premium per altoparlanti creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. Questo fantastico materiale in misto lana è acusticamente trasparente, consentendo al suono di diffondersi facilmente in tutta la stanza.
L'altoparlante è dotato di una batteria che offre 6 ore di riproduzione con una ricarica completa e di pulsanti per il controllo del volume. Puoi associarlo a un altro altoparlante Philips Georg Jensen analogo per ascoltare la tua musica in stereo. È sufficiente premere il pulsante di accensione per 2 secondi.
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