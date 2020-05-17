L'armonia al tatto. Elementi in acciaio lucido Georg Jensen

Progettato in collaborazione con Georg Jensen, questo altoparlante Bluetooth compatto e ricurvo è semplice e allo stesso tempo sorprendente. La piastra superiore in acciaio lucido si combina alla perfezione con il tessuto Kvadrat per altoparlanti. Le discrete firme del marchio richiamano strettamente Philips e Georg Jensen.