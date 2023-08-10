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Garanzia di 2 anni
TAH8507BK/00
Chiamate nitide. Audio eccezionale.
In ufficio, a casa o durante gli spostamenti, queste cuffie wireless over-ear con microfono collegabile sono pensate per il lavoro. La cancellazione avanzata del rumore elimina le distrazioni ambientali, garantendo inoltre chiamate nitide per ogni riunione!
Cancellazione del rumore Pro
Chiamate nitide. Microfono collegabile
Bluetooth multipoint
Fino a 55 ore di riproduzione
Queste cuffie wireless leggere non solo hanno un aspetto straordinario, ma ti consentono anche di concentrarti su ciò che vuoi ascoltare. La cancellazione avanzata del rumore filtra i suoni indesiderati attorno a te, mentre la Modalità di avviso ti aiuta a sentire i suoni dell'ambiente circostante.
Driver da 40 mm perfettamente sintonizzati per dettagli e bassi perfetti per ogni canzone o podcast. Utilizza il cavo audio in dotazione per collegare l'audio ad alta risoluzione del tuo servizio di streaming preferito. Quando hai finito, la custodia rigida protegge le cuffie.
Guarda un film sul tuo tablet. Rispondi a una chiamata dal telefono. Grazie alla connettività Bluetooth multipoint, puoi collegare contemporaneamente fino a due dispositivi smart e passare dall'uno all'altro in base alle tue esigenze.
4.2
su 5
5
Recensioni
Y128
10/08/2023
Italia
Buono
Le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione di fascia alta nel panorama degli auricolari wireless, offrendo una combinazione raffinata di design, prestazioni audio e funzionalità avanzate. Il design delle cuffie è elegante e moderno, con una costruzione solida e materiali di alta qualità. Le cuffie over-ear offrono un'ottima vestibilità, avvolgendo comodamente le orecchie e isolando efficacemente dai rumori esterni. Questo contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto immersiva e priva di distrazioni. La qualità audio delle TAH8507BK/00 è eccezionale, con un suono ricco e bilanciato che copre una vasta gamma di frequenze. I bassi sono profondi e potenti, i medi sono chiari e i dettagli degli alti sono ben definiti. Questo si traduce in un'esperienza d'ascolto coinvolgente e piacevole, adatta sia alla musica che alla fruizione di contenuti multimediali. Le funzionalità wireless, tra cui la connettività Bluetooth e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), aggiungono un ulteriore valore a queste cuffie. La connettività Bluetooth offre la libertà di muoversi senza fili e il supporto per la cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare un ambiente di ascolto immersivo, isolando efficacemente dai rumori circostanti. L'autonomia della batteria è notevole, consentendo diverse ore di riproduzione continua con ANC attivo. La presenza di controlli intuitivi sulle cuffie stesse offre un facile accesso alle funzioni di riproduzione, pausa, regolazione del volume e risposta alle chiamate senza dover utilizzare il dispositivo collegato. Un punto di considerazione potrebbe essere il prezzo delle cuffie, che riflette le loro prestazioni e caratteristiche premium. Tuttavia, se si è disposti a investire in un'esperienza d'ascolto di alta qualità e senza compromessi, le TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione eccellente. In sintesi, le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 si distinguono per il loro design elegante, la qualità audio superiore e le funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore. Se sei alla ricerca di un'esperienza d'ascolto premium e desideri godere di un suono coinvolgente e isolato, queste cuffie potrebbero soddisfare pienamente le tue aspettative.
Pro
Audio molto buono
Contro
Ricarica
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Cuffie over ear wireless
Date of Use 2022-07-10
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Cuffie over ear wireless
Date of Use 2022-07-10
PietroM
05/12/2022
Italia
Compratore verificato
Cuffie eccezionali per il lavoro o il relax
Cuffie eccezionali sia quando sono a lavoro e ho bisogno di concentrarmi che a casa quando ho voglia di relax per ascoltare musica. La cancellazione del rumore è super efficace in entrambi i casi, si può regolare (o spegnere del tutto) semplicemente dal pulsante sulle cuffie o tramite l'app dedicata "Philips Cuffie" (che permette anche di modificare altre impostazioni come l'equalizzazione). C'è anche una modalità "awareness" che è utile se si utilizzano le cuffie in movimento così da rimanere attenti a quello che succede intorno. A lavoro sono comode anche perché con il Bluetooth multipoint mi posso collegare contemporaneamente a due dispositivi: per me vuol dire collegare il telefono del lavoro e quello personale allo stesso tempo, potendo passare quindi da uno all'altro senza problemi. Inoltre, in dotazione c'è anche un microfono esterno da poter agganciare durante le riunioni online così da migliorare la ricezione del microfono. Sempre in dotazione c'è anche un apposito dongle USB (e USB-C) da usare per collegarle al computer. Funzionalità carina è la luce rossa che lampeggia durante le chiamate per avvisare chi ti è intorno che sei impegnato in una telefonata/riunione. La durata della batteria è fenomenale, le uso per giorni e giorni intensamente senza bisogno di ricaricarle. C'è anche un cavo AUX in dotazione volendo. La custodia è molto comoda e resistente per trasportarle. Il design è rifinito, sono comode da indossare (con possibilità di regolare l'archetto sopra la testa) e non affaticano anche durante ascolti prolungati. Super consigliate per qualsiasi occasione, a lavoro come in viaggio o per ascoltare musica a casa.
Pro
Cancellazione del rumore, Bluetooth multipoint, durata batteria
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Cuffie over ear wireless
Date of Use 2021-11-05
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Cuffie over ear wireless
Date of Use 2021-11-05
bradern
23/02/2024
Nederland
Goed geluid en handige afneembare microfoon
Ik gebruik deze koptelefoon tijdens het thuiswerken. Hij heeft goede noise cancelling en kan dus ongestoord muziek luisteren of in vergaderingen verstaanbaar zijn. De afneembare microfoon is handig zodat je hem ook zonder kan gebruiken.
Pro
Geluidskwaliteit, zitten goed, goed geluid, afneembare microfoon
Contro
vrij groot maar zit goed
Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Date of Use 2023-01-23
Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Date of Use 2023-01-23
L'autonomia della batteria in riproduzione è approssimativa e può variare in base alle condizioni di utilizzo.