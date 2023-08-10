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  • Chiamate nitide. Audio eccezionale.
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  • Chiamate nitide. Audio eccezionale.
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Cuffie wireless over-ear

TAH8507BK/00

4.2

| (5) Recensioni

Chiamate nitide. Audio eccezionale.

In ufficio, a casa o durante gli spostamenti, queste cuffie wireless over-ear con microfono collegabile sono pensate per il lavoro. La cancellazione avanzata del rumore elimina le distrazioni ambientali, garantendo inoltre chiamate nitide per ogni riunione!

Vedi tutti i vantaggi

Chiamate nitide. Audio eccezionale.

  • Cancellazione del rumore Pro

  • Chiamate nitide. Microfono collegabile

  • Bluetooth multipoint

  • Fino a 55 ore di riproduzione

Design elegante con cancellazione del rumore Pro

Design elegante con cancellazione del rumore Pro

Queste cuffie wireless leggere non solo hanno un aspetto straordinario, ma ti consentono anche di concentrarti su ciò che vuoi ascoltare. La cancellazione avanzata del rumore filtra i suoni indesiderati attorno a te, mentre la Modalità di avviso ti aiuta a sentire i suoni dell'ambiente circostante.

Driver da 40 mm per un audio eccezionale

Driver da 40 mm per un audio eccezionale

Driver da 40 mm perfettamente sintonizzati per dettagli e bassi perfetti per ogni canzone o podcast. Utilizza il cavo audio in dotazione per collegare l'audio ad alta risoluzione del tuo servizio di streaming preferito. Quando hai finito, la custodia rigida protegge le cuffie.

Bluetooth multipoint. Collegamento a due dispositivi contemporaneamente

Bluetooth multipoint. Collegamento a due dispositivi contemporaneamente

Guarda un film sul tuo tablet. Rispondi a una chiamata dal telefono. Grazie alla connettività Bluetooth multipoint, puoi collegare contemporaneamente fino a due dispositivi smart e passare dall'uno all'altro in base alle tue esigenze.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.2

su 5

5

Recensioni

4
3
2

10/08/2023

Italia

Italia

Buono

Le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione di fascia alta nel panorama degli auricolari wireless, offrendo una combinazione raffinata di design, prestazioni audio e funzionalità avanzate. Il design delle cuffie è elegante e moderno, con una costruzione solida e materiali di alta qualità. Le cuffie over-ear offrono un'ottima vestibilità, avvolgendo comodamente le orecchie e isolando efficacemente dai rumori esterni. Questo contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto immersiva e priva di distrazioni. La qualità audio delle TAH8507BK/00 è eccezionale, con un suono ricco e bilanciato che copre una vasta gamma di frequenze. I bassi sono profondi e potenti, i medi sono chiari e i dettagli degli alti sono ben definiti. Questo si traduce in un'esperienza d'ascolto coinvolgente e piacevole, adatta sia alla musica che alla fruizione di contenuti multimediali. Le funzionalità wireless, tra cui la connettività Bluetooth e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), aggiungono un ulteriore valore a queste cuffie. La connettività Bluetooth offre la libertà di muoversi senza fili e il supporto per la cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare un ambiente di ascolto immersivo, isolando efficacemente dai rumori circostanti. L'autonomia della batteria è notevole, consentendo diverse ore di riproduzione continua con ANC attivo. La presenza di controlli intuitivi sulle cuffie stesse offre un facile accesso alle funzioni di riproduzione, pausa, regolazione del volume e risposta alle chiamate senza dover utilizzare il dispositivo collegato. Un punto di considerazione potrebbe essere il prezzo delle cuffie, che riflette le loro prestazioni e caratteristiche premium. Tuttavia, se si è disposti a investire in un'esperienza d'ascolto di alta qualità e senza compromessi, le TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione eccellente. In sintesi, le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 si distinguono per il loro design elegante, la qualità audio superiore e le funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore. Se sei alla ricerca di un'esperienza d'ascolto premium e desideri godere di un suono coinvolgente e isolato, queste cuffie potrebbero soddisfare pienamente le tue aspettative.

Pro

Audio molto buono

Contro

Ricarica

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2022-07-10

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2022-07-10

05/12/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Cuffie eccezionali per il lavoro o il relax

Cuffie eccezionali sia quando sono a lavoro e ho bisogno di concentrarmi che a casa quando ho voglia di relax per ascoltare musica. La cancellazione del rumore è super efficace in entrambi i casi, si può regolare (o spegnere del tutto) semplicemente dal pulsante sulle cuffie o tramite l'app dedicata "Philips Cuffie" (che permette anche di modificare altre impostazioni come l'equalizzazione). C'è anche una modalità "awareness" che è utile se si utilizzano le cuffie in movimento così da rimanere attenti a quello che succede intorno. A lavoro sono comode anche perché con il Bluetooth multipoint mi posso collegare contemporaneamente a due dispositivi: per me vuol dire collegare il telefono del lavoro e quello personale allo stesso tempo, potendo passare quindi da uno all'altro senza problemi. Inoltre, in dotazione c'è anche un microfono esterno da poter agganciare durante le riunioni online così da migliorare la ricezione del microfono. Sempre in dotazione c'è anche un apposito dongle USB (e USB-C) da usare per collegarle al computer. Funzionalità carina è la luce rossa che lampeggia durante le chiamate per avvisare chi ti è intorno che sei impegnato in una telefonata/riunione. La durata della batteria è fenomenale, le uso per giorni e giorni intensamente senza bisogno di ricaricarle. C'è anche un cavo AUX in dotazione volendo. La custodia è molto comoda e resistente per trasportarle. Il design è rifinito, sono comode da indossare (con possibilità di regolare l'archetto sopra la testa) e non affaticano anche durante ascolti prolungati. Super consigliate per qualsiasi occasione, a lavoro come in viaggio o per ascoltare musica a casa.

Pro

Cancellazione del rumore, Bluetooth multipoint, durata batteria

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2021-11-05

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2021-11-05

23/02/2024

Nederland

Nederland

Goed geluid en handige afneembare microfoon

Ik gebruik deze koptelefoon tijdens het thuiswerken. Hij heeft goede noise cancelling en kan dus ongestoord muziek luisteren of in vergaderingen verstaanbaar zijn. De afneembare microfoon is handig zodat je hem ook zonder kan gebruiken.

Pro

Geluidskwaliteit, zitten goed, goed geluid, afneembare microfoon

Contro

vrij groot maar zit goed

Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date of Use 2023-01-23

Questa revisione è stata effettuata per TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date of Use 2023-01-23

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Esclusioni di responsabilità

  1. L'autonomia della batteria in riproduzione è approssimativa e può variare in base alle condizioni di utilizzo.