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Garanzia di 2 anni
TAH4209PK/00
Disponibile in
Cuffie on-ear leggere
Audio naturale. Bassi dinamici
Fino a 55 ore di riproduzione
Chiamate nitide
Queste cuffie on-ear sono ideali per il comfort di tutti i giorni. La fascia imbottita è così leggera che ti sembrerà di non indossarla e i morbidi cuscinetti possono essere inclinati per trovare la posizione migliore. Ogni cuscinetto è imbottito con memory foam: più indossi le cuffie, più le adorerai.
I driver da 32 mm offrono un audio eccellente e un buon isolamento acustico passivo grazie al design che avvolge l'orecchio. Per un audio eccellente, attiva i bassi dinamici tramite l'app Philips Headphones e potrai goderti tutta la potenza dei brani che preferisci, anche a basso volume.
Con un'autonomia di riproduzione fino a 55 ore, queste cuffie wireless ti faranno compagnia durante l'ascolto di tantissime playlist. Si ricaricano completamente in sole 2 ore tramite USB-C e una ricarica rapida di 15 minuti ti darà energia sufficiente per continuare ad ascoltare musica per altre 2 ore.
4.0
su 5
12
Recensioni
12/03/2026
Italia
Cuffie ottime prodotti davvero valido
Dopo svariati tentativi ci sono riuscito ad accoppiare le cuffie via bluetooth grazie all'assistenza davvero davvero felice grazie mille
Pro
Davvero economiche e facili da usare
Contro
Per adesso nessuno
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAH4209BK Cuffie wireless on-ear
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CanEl85
13/04/2025
Italia
Poca spesa tanta resa
Come prima volta con delle cuffie penso di esser molto soddisfatta. Qualità del suono ottima, comodità eccellente sia per il lungo utilizzo ma anche per la stabilità delle cuffie ( le ho usate anche per svolgere dell’attività sportiva all’aperto ) Le consiglio sicuramente a chi vuole un primo approccio easy senza dover spendere tanto.
Pro
Comodo pratico e funzionale
Contro
Al momento non ho riscontrato nulla di spiacevole per le mie esigenze
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAH4209BK Cuffie wireless on-ear
Sì, consiglio questo prodotto
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Marika093
17/03/2025
Italia
Dipendente Philips
Eccezionali
[Employee of philipsglobal] Ho acquistato queste cuffie, poiché ho sempre il mio neonato o nel marsupio o in braccio e quindi cercavo qualcosa di semplice da utilizzare per ascoltare podcast, per le telefonate o per la musica. Devo dire che è un prodotto eccezionale, bello esteticamente ma anche con grandissime prestazioni audio. Sono pienamente soddisfatta.
Pro
Semplice da utilizzare
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAH4209BK Cuffie wireless on-ear
Sì, consiglio questo prodotto
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