Le cuffie sono ben fatte, ed è bello da vedere il contrasto tra le parti nere lucide e quelle opache. Indossate sono comode anche se per me un po' piccole come "padiglione" che copre l'orecchio e come larghezza dell'archetto per cui anche se sono leggere mi danno un po' un senso di stretto sulla testa. Il tempo di ricarica è accettabile considerato che una volta caricate consentono di ascoltare film e musica per molte ore. L'accoppiamento via bluetooth è molto rapido come da istruzioni complete riportate nel foglietto presente all'interno della confezione. Una cosa molto interessante e che mi è piaciuta è la possibilità di scaricare l'app sullo smartphone per poter selezionare la curva di equalizzazione che più si preferisce in base a cosa si sta ascoltando. Bene anche la presenza del bass booster che amplifica i bassi senza distorcere troppo il suono e renderlo cupo. Il suono è pulito, chiaro e ben definito anche se per i bassi è preferibile attivare la funzione di booster altrimenti i suoni sembrano troppo poco profondi. Durante le telefonate gli interlocutori non mi hanno sentito molto bene, un po' lontano rispetto alle cuffie con il braccetto che porta il microfono vicino alla bocca pertanto mi sa che sono più adatte al solo ascolto di musica o film. Per la fascia di prezzo direi che sono un prodotto da prendere in considerazione per l'acquisto sapendo che non si può ovviamente pretendere un suono per puristi, ma fa comunque il suo lavoro.