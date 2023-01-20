La cuffia è molto bella esteticamente (soprattutto nella variante azzurra) e ha un audio ottimo. E' molto comoda anche indossata a lungo e si collega senza problemi allo smartphone (nel mio caso iPhone 11 Pro). Ha tutte le funzionalità che possono servire, l'unica mancanza è quella di poter collegare un cavo jack (opzione presente sulle mie vecchie cuffie Bluetooth Philips). Ottima durata della batteria e bello il cavo di ricarica in tinta con la cuffia.