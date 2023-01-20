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Garanzia di 2 anni
TAH4205WT/00
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Compatte e pieghevoli
Fino a 29 ore di riproduzione
Queste cuffie over ear presentano potenti driver acustici al neodimio da 32 mm che offrono un suono chiaro e bassi intensi. Per prestazioni superiori, premi il pulsante BASS boost e sentirai subito la differenza.
Fino a 29 ore di riproduzione con una ricarica di 2 ore tramite USB-C. Se la batteria sta per esaurirsi, una ricarica rapida di 15 minuti ti offrirà 4 ore aggiuntive di riproduzione.
Disponibili in eleganti colorazioni satinate, queste cuffie over ear presentano una fascia imbottita così leggera che ti sembrerà di non indossarla. I cuscinetti morbidi sono chiaramente contrassegnati per l'orecchio sinistro/destro e possono essere inclinati per trovare la posizione migliore.
2.9
su 5
39
Recensioni
Meranese82
20/01/2023
Italia
Compratore verificato
Confronto qualità prezzo top
Il suono si sente molto bene. In più si possono utilizzare come mocrofono, quest ultimo la qualità non è il top.
Pro
Prezzo, sound, pochi pulsanti
Contro
Microfono poco potente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH4205BK Cuffie wireless over ear
Sì, consiglio questo prodotto
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mgrover68
07/01/2023
Italia
Compratore verificato
Ottime Cuffie wireless
eccellente rapporto qualità prezzo, ottimo suono e buona l'insonorizzazione dall'ambiente esterno già a volume medio, autonomia molto buona, costruite con materiali solidi e molto bello il design, ne ho acquistata subito un altra uguale ma di colore diverso per mia figlia
Pro
rapporto qualità prezzo
Contro
il foglietto di istruzioni è ridotto davvero all'essenziale
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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ar973
10/07/2021
Italia
Compratore verificato
Ottima cuffia Bluetooth a prezzo contenuto
La cuffia è molto bella esteticamente (soprattutto nella variante azzurra) e ha un audio ottimo. E' molto comoda anche indossata a lungo e si collega senza problemi allo smartphone (nel mio caso iPhone 11 Pro). Ha tutte le funzionalità che possono servire, l'unica mancanza è quella di poter collegare un cavo jack (opzione presente sulle mie vecchie cuffie Bluetooth Philips). Ottima durata della batteria e bello il cavo di ricarica in tinta con la cuffia.
Pro
Audio, comodità, praticità
Contro
Non ha la possibilità di essere collegata con cavo jack
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH4205BL Cuffie wireless over ear
Sì, consiglio questo prodotto
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La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.