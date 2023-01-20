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Cuffie wireless over ear

TAH4205WT/00

2.9
| (39) Recensioni

Disponibile in

Black
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Blu
Blu
Rosso
Rosso
White
White
Bassi potenti
Ascolta la tua musica e goditi bassi più potenti. Queste cuffie wireless over ear sono dotate di un pulsante BASS Boost per aumentare al massimo l'intensità del suono in qualsiasi momento. Offrono fino a 29 ore di riproduzione, ricarica in tempi rapidi e sono disponibili in un'elegante gamma di colori satinati.
Vedi tutti i vantaggi

Bassi potenti

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Compatte e pieghevoli

  • Fino a 29 ore di riproduzione

Pulsante BASS Boost. Bassi più potenti con un semplice tocco

Pulsante BASS Boost. Bassi più potenti con un semplice tocco

Queste cuffie over ear presentano potenti driver acustici al neodimio da 32 mm che offrono un suono chiaro e bassi intensi. Per prestazioni superiori, premi il pulsante BASS boost e sentirai subito la differenza.

29 ore di riproduzione. Ricarica USB-C

29 ore di riproduzione. Ricarica USB-C

Fino a 29 ore di riproduzione con una ricarica di 2 ore tramite USB-C. Se la batteria sta per esaurirsi, una ricarica rapida di 15 minuti ti offrirà 4 ore aggiuntive di riproduzione.

Fascia imbottita leggera e regolabile

Fascia imbottita leggera e regolabile

Disponibili in eleganti colorazioni satinate, queste cuffie over ear presentano una fascia imbottita così leggera che ti sembrerà di non indossarla. I cuscinetti morbidi sono chiaramente contrassegnati per l'orecchio sinistro/destro e possono essere inclinati per trovare la posizione migliore.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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2.9

su 5

39

Recensioni

20/01/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Confronto qualità prezzo top

Il suono si sente molto bene. In più si possono utilizzare come mocrofono, quest ultimo la qualità non è il top.

Pro

Prezzo, sound, pochi pulsanti

Contro

Microfono poco potente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH4205BK Cuffie wireless over ear

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH4205BK Cuffie wireless over ear

07/01/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottime Cuffie wireless

eccellente rapporto qualità prezzo, ottimo suono e buona l'insonorizzazione dall'ambiente esterno già a volume medio, autonomia molto buona, costruite con materiali solidi e molto bello il design, ne ho acquistata subito un altra uguale ma di colore diverso per mia figlia

Pro

rapporto qualità prezzo

Contro

il foglietto di istruzioni è ridotto davvero all'essenziale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH4205BK Cuffie wireless over ear

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH4205BK Cuffie wireless over ear

10/07/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottima cuffia Bluetooth a prezzo contenuto

La cuffia è molto bella esteticamente (soprattutto nella variante azzurra) e ha un audio ottimo. E' molto comoda anche indossata a lungo e si collega senza problemi allo smartphone (nel mio caso iPhone 11 Pro). Ha tutte le funzionalità che possono servire, l'unica mancanza è quella di poter collegare un cavo jack (opzione presente sulle mie vecchie cuffie Bluetooth Philips). Ottima durata della batteria e bello il cavo di ricarica in tinta con la cuffia.

Pro

Audio, comodità, praticità

Contro

Non ha la possibilità di essere collegata con cavo jack

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH4205BL Cuffie wireless over ear

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH4205BL Cuffie wireless over ear

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Esclusioni di responsabilità

  1. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.