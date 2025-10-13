Facile connettività wireless. Bluetooth® e Auracast™

FT1 è facilmente associabile ai tuoi altoparlanti wireless o le tue cuffie tramite Bluetooth®. Oppure puoi utilizzare Auracast™ per trasmettere i dischi e i CD che stai riproducendo a tutti gli altoparlanti compatibili che desideri, il che è ottimo, ad esempio, durante una festa. Il supporto per il codec LC3 assicura il miglior audio possibile.