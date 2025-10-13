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Garanzia di 2 anni
TAFT1/10
Audio estremamente realistico
Lasciati avvolgere dalla musica che ami con giradischi FT1 Bluetooth®. Il piatto in alluminio pressofuso fa girare i vinili con delicatezza e il dispositivo è anche dotato di un lettore CD integrato. Puoi configurarlo e riprodurre in modalità wireless o cablata.
Giradischi e lettore CD
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Componenti di alta qualità
Uscita AUX RCA, porta per cuffie
Album. EP. Singoli. Il giradischi Philips Fidelio FT1 è realizzato con componenti di alta qualità per consentirti di ottenere il migliore audio possibile dai tuoi dischi per molti anni a venire. Puoi riprodurre i vinili a 33 1/3 o 45 giri al minuto: ruota la manopola tattile a 2 velocità per selezionare la modalità che desideri e abbassa la puntina.
Che si tratti di un vecchio CD mixato o di una nuova uscita, inserisci il disco argentato nel vassoio frontale e goditi la tua musica preferita. Il lettore CD integrato supporta tutti i formati CD e puoi visualizzare le informazioni su brani e riproduzione sul nitido display LED.
FT1 è facilmente associabile ai tuoi altoparlanti wireless o le tue cuffie tramite Bluetooth®. Oppure puoi utilizzare Auracast™ per trasmettere i dischi e i CD che stai riproducendo a tutti gli altoparlanti compatibili che desideri, il che è ottimo, ad esempio, durante una festa. Il supporto per il codec LC3 assicura il miglior audio possibile.
Recensioni
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il marchio e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.