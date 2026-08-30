Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
TAB5109/10
Audio ottimale per i contenuti di intrattenimento
Preparati a contenuti e sessioni di gaming ancora più avvincenti! Questa incredibile soundbar dal design essenziale rende voci ed effetti sonori ancora più chiari. La sofisticata tecnologia audio crea un'esperienza coinvolgente indipendentemente da ciò che guardi.
2.0 canali
Fino a 120°W. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
I 2.0 canali e la tecnologia audio coinvolgente di questa soundbar garantiscono un audio di livello superiore a tutti i contenuti che ami. Quattro modalità EQ consentono di scegliere uno stile audio adatto a quello che guardi e puoi rendere le voci più chiare in qualsiasi modalità attivando la funzione di ottimizzazione dei dialoghi.
La compatibilità con DTS Virtual:X trasforma l'audio del tuo televisore, offrendoti un'esperienza audio 3D virtuale indipendentemente da ciò che appare sullo schermo! Non sono necessari altoparlanti aggiuntivi e funziona in qualsiasi stanza: attivazione tramite il telecomando della soundbar o l'app Home Entertainment Philips.
Goditi un posto in prima fila per tutti i contenuti che guardi e riproduci. Questa soundbar compatibile con Dolby Digital Plus offre un'esperienza audio surround senza la necessità di altoparlanti aggiuntivi. Potrai ascoltare e sentire la differenza.
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