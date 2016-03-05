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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SRP2018/10
Telecomando universale 8 in 1.
Sostituisce fino a 8 telecomandi per dispositivi come TV, decoder satellitare, lettore multimediale, Blu-ray, DVD, soundbar, console di gioco, ingressi Aux e altro. Facile configurazione tramite la libreria codici o la copia del telecomando esistente utilizzando la funzione di apprendimento.
8 in 1
Tasto Smart
Funzione di apprendimento
Copia qualsiasi tasto del telecomando esistente utilizzando la funzione di apprendimento. Personalizza facilmente qualsiasi tasto del telecomando per un utilizzo più comodo.
Accedi alla libreria delle applicazioni della Smart TV con il tasto SMART. Codice facile da selezionare e configurare dalla libreria dei codici.