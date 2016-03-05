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Fuori produzione

Perfect replacementTelecomando universale

SRP2018/10

Telecomando universale 8 in 1.

Sostituisce fino a 8 telecomandi per dispositivi come TV, decoder satellitare, lettore multimediale, Blu-ray, DVD, soundbar, console di gioco, ingressi Aux e altro. Facile configurazione tramite la libreria codici o la copia del telecomando esistente utilizzando la funzione di apprendimento.

Vedi tutti i vantaggi

Con funzione di apprendimento

Telecomando universale 8 in 1.

  • 8 in 1

  • Tasto Smart

  • Funzione di apprendimento

Tutti i tasti del telecomando possono essere facilmente personalizzati.

Copia qualsiasi tasto del telecomando esistente utilizzando la funzione di apprendimento. Personalizza facilmente qualsiasi tasto del telecomando per un utilizzo più comodo.

Compatibile con fino a 2000 marchi popolari

Tasto Smart one touch per aprire il menu APP del televisore

Accedi alla libreria delle applicazioni della Smart TV con il tasto SMART. Codice facile da selezionare e configurare dalla libreria dei codici.

Specifiche tecniche

Domande frequenti

Manuali e documentazione

Guida rapida

  • PDF file, 5.8 MB
  • 21 July 2026

Manuale informativo importante

  • PDF file, 1.9 MB
  • 21 July 2026

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