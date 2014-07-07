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Fuori produzione

Altoparlanti USB per notebook

SPA20/00

4.1

| (16) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

Audio superiore

Siamo perfetti per la musica, per le comunicazioni e per le colonne sonore! Devi soltanto collegarci al tuo notebook e la tua musica e il tuo audio prenderanno vita per un'esperienza d'ascolto davvero unica. L'utile sistema di gestione dei cavi eliminerà inoltre ogni ingombro!

Vedi tutti i vantaggi

Audio superiore

  • Alimentazione USB

  • Ingresso audio

Bassi potenti

Questi altoparlanti Philips per PC offrono una buona qualità audio con bassi profondi forniti dal sistema di casse.

Spina USB per alimentazione

Spina USB per alimentazione

Grazie alla tecnologia plug-and-play, il cavo USB si collega direttamente a una qualsiasi porta USB per far sì che il notebook riconosca automaticamente gli altoparlanti come dispositivo di archiviazione di massa USB rimovibile.

Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

16

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

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2

07/07/2014

Italia

Italia

Lo stile vintage miniaturizzato.

Avevo delle casse piccoline Philips comprate negli anni 90. Han sempre funzionato benissimo, le collegavo praticamente a tutto. Ora questo prodotto era proprio ciò che ci voleva in un panorama piatto e omologato come stile e qualità. Ottima la rifinitura vintage (anni 80) in legno, bene così!

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Questa revisione è stata effettuata per SPA20 Altoparlanti USB per notebook

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27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

super sound

super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull

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Questa revisione è stata effettuata per SPA20 Notebook USB speakers

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09/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little speakers

I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.

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Questa revisione è stata effettuata per SPA20 Notebook USB speakers

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