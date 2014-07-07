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Fuori produzione
Audio superiore
Siamo perfetti per la musica, per le comunicazioni e per le colonne sonore! Devi soltanto collegarci al tuo notebook e la tua musica e il tuo audio prenderanno vita per un'esperienza d'ascolto davvero unica. L'utile sistema di gestione dei cavi eliminerà inoltre ogni ingombro!
Alimentazione USB
Ingresso audio
Questi altoparlanti Philips per PC offrono una buona qualità audio con bassi profondi forniti dal sistema di casse.
Grazie alla tecnologia plug-and-play, il cavo USB si collega direttamente a una qualsiasi porta USB per far sì che il notebook riconosca automaticamente gli altoparlanti come dispositivo di archiviazione di massa USB rimovibile.
Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.
4.1
su 5
16
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Nello28
07/07/2014
Italia
Lo stile vintage miniaturizzato.
Avevo delle casse piccoline Philips comprate negli anni 90. Han sempre funzionato benissimo, le collegavo praticamente a tutto. Ora questo prodotto era proprio ciò che ci voleva in un panorama piatto e omologato come stile e qualità. Ottima la rifinitura vintage (anni 80) in legno, bene così!
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Questa revisione è stata effettuata per SPA20 Altoparlanti USB per notebook
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porsche
27/02/2018
United Kingdom
super sound
super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull
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Questa revisione è stata effettuata per SPA20 Notebook USB speakers
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KevM
09/09/2013
United Kingdom
Brilliant little speakers
I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.
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