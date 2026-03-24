ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Saeco Xelsis Deluxe Macchina da caffè completamente automatica

Supporto

Saeco Xelsis DeluxeMacchina da caffè completamente automatica

SM8782/30

Saeco Xelsis Deluxe Macchina da caffè completamente automatica

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF file, 1 MB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF file, 233.4 kB
  • 24 March 2026

Parti e accessori

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti