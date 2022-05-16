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Garanzia di 2 anni
SM8782/30
Oltre 50* varietà di caffè
8 profili utente
Madreperla metallico
Display touch TFT a colori da 5"
Scopri un mondo di caffè per soddisfare ogni desiderio e adatto a qualsiasi umore, con 50* gustose varietà tra cui scegliere. Dalle ricette più comuni, come l'espresso e il cappuccino, ai caffè speciali, come Choc Vanilla Latte e Baileys Coffee, scopri le meraviglie delle creazioni a base di caffè e trasforma la tua bevanda quotidiana in un'esperienza gourmet!
I tuoi caffè preferiti possono essere salvati in un massimo di 8 profili utente per una selezione immediata sul display touch ad alta risoluzione. Personalizza facilmente ogni profilo fino ai minimi dettagli.
BeanMaestro regola automaticamente le impostazioni di infusione per ottenere il gusto e l'aroma migliori dai chicchi di caffè scelti. Basta selezionare il tipo e la tostatura dei chicchi e lasciare che BeanMaestro faccia il resto.
Riconoscimenti
5.0
su 5
1
Recensione
16/05/2022
Deutschland
Absolut perfekter Kaffee!!
Sieht nicht nur super aus, sondern liefert auch den perfekten Kaffee auf Knopfdruck. Kann ich nur wärmstens empfehlen!
Questa revisione è stata effettuata per Xelsis Deluxe SM8785/00 Fully automatic espresso machine
Questa revisione è stata effettuata per Xelsis Deluxe SM8785/00 Fully automatic espresso machine
Accedi a un mondo di ricette a base di caffè semplicemente premendo un pulsante sulla tua macchina registrata e connessa al Wi-Fi con l'aggiornamento software più recente.
Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.
La macchina è un'apparecchiatura collegata in rete, conforme al regolamento (UE) n. 801/2013, ed è destinata ad essere utilizzata collegata in modo permanente a una rete 2,4 GHz 802.11 b/g/n.