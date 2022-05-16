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  • Personalizzazione perfetta per ogni preparazione
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Saeco Xelsis DeluxeMacchina da caffè completamente automatica

SM8782/30

5
| (1) Recensione

2 Riconoscimenti

Personalizzazione perfetta per ogni preparazione
Una splendida combinazione di tradizione italiana, tecnologia connessa e innovazione nella preparazione del caffè. Uno spettacolare mix di innovazioni che ti consentono di ottenere sempre le prestazioni desiderate dalla macchina da caffè, per un caffè squisito proprio come piace a te.
Vedi tutti i vantaggi

Ottieni il meglio dai chicchi di caffè con BeanMaestro

Personalizzazione perfetta per ogni preparazione

  • Oltre 50* varietà di caffè

  • 8 profili utente

  • Madreperla metallico

  • Display touch TFT a colori da 5"

Scopri oltre 50 ricette a base di caffè toccando un solo pulsante*

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Scopri un mondo di caffè per soddisfare ogni desiderio e adatto a qualsiasi umore, con 50* gustose varietà tra cui scegliere. Dalle ricette più comuni, come l'espresso e il cappuccino, ai caffè speciali, come Choc Vanilla Latte e Baileys Coffee, scopri le meraviglie delle creazioni a base di caffè e trasforma la tua bevanda quotidiana in un'esperienza gourmet!

Personalizza fino a 8 profili e salva i tuoi preferiti

I tuoi caffè preferiti possono essere salvati in un massimo di 8 profili utente per una selezione immediata sul display touch ad alta risoluzione. Personalizza facilmente ogni profilo fino ai minimi dettagli.

Ottieni il meglio dai chicchi di caffè con BeanMaestro

Ottieni il meglio dai chicchi di caffè con BeanMaestro

BeanMaestro regola automaticamente le impostazioni di infusione per ottenere il gusto e l'aroma migliori dai chicchi di caffè scelti. Basta selezionare il tipo e la tostatura dei chicchi e lasciare che BeanMaestro faccia il resto.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

4
3
2
1

16/05/2022

Deutschland

Deutschland

Absolut perfekter Kaffee!!

Sieht nicht nur super aus, sondern liefert auch den perfekten Kaffee auf Knopfdruck. Kann ich nur wärmstens empfehlen!

Questa revisione è stata effettuata per Xelsis Deluxe SM8785/00 Fully automatic espresso machine

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Esclusioni di responsabilità

  1. Accedi a un mondo di ricette a base di caffè semplicemente premendo un pulsante sulla tua macchina registrata e connessa al Wi-Fi con l'aggiornamento software più recente.

  2. Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.

  3. La macchina è un'apparecchiatura collegata in rete, conforme al regolamento (UE) n. 801/2013, ed è destinata ad essere utilizzata collegata in modo permanente a una rete 2,4 GHz 802.11 b/g/n.