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Caffè
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Saeco GranAroma Deluxe Macchina da caffè automatica
Supporto
SM6685/00
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Coperchio del contenitore per caffè pre-macinato
Macchina da caffè totalmente automaticaGruppo infusore
Cappuccinatore interno
Serbatoio dell'acqua
Pannello anteriore
Coperchio del vassoio antigoccia
Macchina da caffè totalmente automaticaVassoio antigoccia
Macchina da caffè totalmente automaticaContenitore per fondi di caffè
Macchina da caffè totalmente automaticaMisurino del caffè
Caraffa per il latte completa
Tubo del latte flessibile
Coperchio per contenitore caffè in grani
Tubo del latte in metallo
Bustine per la pulizia del circuito latte
Connettore tubo del latte
Macchina da caffè totalmente automaticaCavo alimentazione
Piccolo filtro dell'acqua
Macchina da caffèLubrificante per il gruppo erogatore Philips
Spazzolina per pulizia
Cartina per misurare la durezza dell'acqua
La macchina da caffè Saeco non produce una buona schiuma di latte
Il caffè preparato con la macchina Saeco è annacquato
I dischi di caffè della macchina da caffè Saeco sono annacquati
Impossibile inserire il gruppo infusore nella macchina da caffè Saeco
L'acqua non viene prelevata dal serbatoio della macchina da caffè Saeco
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