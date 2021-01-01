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    • Caffè personalizzato in base ai tuoi gusti Caffè personalizzato in base ai tuoi gusti Caffè personalizzato in base ai tuoi gusti

      Saeco GranAroma Deluxe Macchina da caffè automatica

      SM6685/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni
      1 premio

      Caffè personalizzato in base ai tuoi gusti

      Personalizza in modo intuitivo i caffè aromatizzati utilizzando i profili di gusto preimpostati del menu Coffee Maestro. Con le funzioni Wi-Fi integrate arricchisci la tua esperienza di degustazione del caffè con gli aggiornamenti software per ricette speciali.

      Scopri tutti i vantaggi

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      GranAroma Deluxe
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      GranAroma Deluxe

      Macchina da caffè automatica

      totale

      recurring payment

      Caffè personalizzato in base ai tuoi gusti

      Personalizza facilmente il tuo caffè con i gusti preimpostati

      • Oltre 40* varietà di caffè
      • 6 profili utente
      • Parte anteriore in metallo
      • Display touch TFT a colori da 5"
      3 gusti preimpostati in base alle tue esigenze con CoffeeMaestro

      3 gusti preimpostati in base alle tue esigenze con CoffeeMaestro

      Personalizza in modo semplice la tua tazza perfetta con CoffeeMaestro. Basta selezionare il profilo di gusto che desideri tra 3 preimpostazioni: Delicato, Intenso, Forte. La macchina regola automaticamente le impostazioni di infusione come l'intensità, la quantità di caffè e il tempo di pre-umidificazione, per offrirti il sapore giusto.

      Avanzato display touch screen a colori da 5"

      Avanzato display touch screen a colori da 5"

      L'avanzato display a colori da 5" ad alta risoluzione è dotato di un'intuitiva interfaccia utente touch screen, per consentirti di gestire al meglio le tue varietà di caffè con un'interazione precisa.

      Personalizza fino a 6 impostazioni di caffè con CoffeeEqualizer Touch+

      Personalizza fino a 6 impostazioni di caffè con CoffeeEqualizer Touch+

      Crea la tua ricetta preferita con CoffeeEqualizer Touch+. Personalizza il tuo caffè in base alle tue preferenze specifiche regolando l'intensità, la quantità di caffè e latte, la temperatura, la quantità di schiuma di latte e anche l'ordine del caffè e del latte. Se lo desideri, puoi utilizzare la funzione ExtraShot per aumentare l'intensità del caffè.

      Gusta la tua ricetta preferita a base di caffè in dose doppia

      Gusta la tua ricetta preferita a base di caffè in dose doppia

      Prepara e gusta la tua ricetta preferita a base di caffè, incluso il cappuccino e il latte macchiato, in dose singola o doppia con un solo tocco.

      Rimuove i microrganismi sulle parti della caraffa per il latte

      Rimuove i microrganismi sulle parti della caraffa per il latte

      Il nostro innovativo sistema di pulizia automatica HygieSteam rimuove i microrganismi sulle parti della caraffa per il latte.

      Almeno 20.000 tazze con il nostro macinacaffè in ceramica più duraturo

      Almeno 20.000 tazze con il nostro macinacaffè in ceramica più duraturo

      I migliori sapori e aromi vengono estratti dai chicchi con il nostro macinacaffè più resistente. Realizzato in ceramica al 100% per una durezza e una precisione eccezionali, ha una durata di almeno 20.000 tazze di delizioso caffè appena macinato. Regola facilmente il macinacaffè in base ai tuoi gusti con 12 livelli.

      Crea una schiuma di latte densa dalla consistenza vellutata

      Crea una schiuma di latte densa dalla consistenza vellutata

      La caraffa per il latte esterna dotata della tecnologia LattePerfetto crea una schiuma di latte densa dalla consistenza fine e vellutata, perfetta per i tuoi caffè a base di latte preferiti.

      Manutenzione intuitiva per garantire un caffè di qualità costante

      Manutenzione intuitiva per garantire un caffè di qualità costante

      Mantieni una panoramica della manutenzione della macchina e ricevi informazioni di stato, ad esempio sul livello dell'acqua o quando il filtro AquaClean è quasi in esaurimento.

      Prolunga la durata della macchina e migliora il gusto del caffè**

      Prolunga la durata della macchina e migliora il gusto del caffè**

      AquaClean è il nostro filtro per l'acqua progettato per migliorare la qualità del tuo caffè purificando l'acqua e prevenendo la formazione di calcare nella macchina. Prepara fino a 5.000** tazze senza decalcificazione, grazie alla sostituzione regolare del filtro.

      Temperatura e aroma perfettamente bilanciati grazie ad Aroma Extract

      Temperatura e aroma perfettamente bilanciati grazie ad Aroma Extract

      Il sistema Aroma Extract trova in maniera intelligente l'equilibrio ottimale tra la temperatura di erogazione e l'estrazione dell'aroma mantenendo la temperatura dell'acqua tra i 90 e i 98 °C e regolando al tempo stesso la velocità del flusso d'acqua, in modo da poter gustare deliziosi caffè.

      Crea la miscela perfetta con la tua personale Bean Guide

      Crea la miscela perfetta con la tua personale Bean Guide

      Non c'è più bisogno che tu pensi a quali chicchi di caffè utilizzare: sarà la tua macchina a consigliarti quelli giusti per te. Sfruttando algoritmi avanzati, la Bean Guide scopre le tue preferenze di gusto personali e poi ti suggerisce il livello di tostatura ideale, il tipo di chicchi e la loro origine.

      Imposta un timer sveglia e la tua macchina si sveglierà con te

      Imposta un timer sveglia e la tua macchina si sveglierà con te

      Cosa ne penseresti di un caffè sempre pronto non appena metti i piedi fuori dal letto? Con il timer sveglia puoi impostare 8 timer per accendere automaticamente la macchina e adattarsi perfettamente alla tua routine quotidiana.

      Caffè ghiacciato

      Caffè ghiacciato

      Desideri un caffè ghiacciato nei mesi più caldi? Ora puoi sorseggiarne uno senza uscire da casa. Tra le oltre 40 ricette disponibili sulla tua macchina, il caffè ghiacciato ha lo stesso delizioso gusto delle nostre ricette classiche, ma in una versione rinfrescante.

      Scopri oltre 40 ricette a base di caffè toccando un solo pulsante*

      Scopri oltre 40 ricette a base di caffè toccando un solo pulsante*

      Scopri un mondo di caffè per soddisfare ogni desiderio e adatto a qualsiasi umore, con 40* gustose varietà tra cui scegliere. Dalle ricette più comuni, come l'espresso e il cappuccino, ai caffè speciali, come Choc Vanilla Latte e Baileys Coffee, scopri le meraviglie delle creazioni a base di caffè e trasforma la tua bevanda quotidiana in un'esperienza gourmet!

      Personalizza fino a 6 profili e salva i tuoi preferiti

      I tuoi caffè preferiti possono essere salvati in un massimo di 6 profili utente per una selezione immediata sul display touch ad alta risoluzione. Personalizza facilmente ogni profilo fino ai minimi dettagli.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Fonte di caffè
        Chicchi freschi
        Coinvolgimento degli utenti
        Premendo un pulsante
        Tipo di prodotto
        Macchina da caffè completamente automatica
        Bevande
        Amer., Café au Lait, caffell., crema caffè, capp., caffè, espr., espr. dopp., espr. lungo, espr. macch., Flat White, Galão, acqua calda, capp. ital., Kleiner Brauner, lat. macch., misc., schiuma lat., caffè ristr., taz. da viag., Verlängerter, lat. caldo
        Bevande preimpostate
        18
        Numero di dosi
        2
        Pressione
        15 bar
        Macinacaffè integrato
        Impostazioni del macinacaffè
        12
        Capacità del contenitore dei chicchi
        300 g
        Montatura del latte
        Soluzione per il latte
        Caraffa esterna
        Contenitore del latte
        0,6L
        Capacità del serbatoio dell'acqua
        1,8L
        Profili
        6
        Materiale primario
        Metallo
        Materiale secondario
        Plastica
        Tecnologia di cottura
        LatteDuo
        Interfaccia
        Display touchscreen intuitivo
        Garanzia
        2 anni
        Connettività
        Componenti lavabili in lavastoviglie

      • Specifiche tecniche

        Efficienza energetica
        Classe B
        Potenza
        1500V
        Voltaggio
        230V
        Frequenza
        50 Hz
        Numero per confezione
        1

      • Funzionalità di sicurezza

        Timer di spegnimento automatico
        Certificazione di sicurezza

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        448 mm
        Larghezza prodotto
        262 mm
        Altezza prodotto
        383 mm
        Peso prodotto
        8,5-9 kg
        Lunghezza confezione
        491 mm
        Larghezza confezione
        295 mm
        Altezza confezione
        506,5 mm
        Peso confezione
        11,3 kg

      • Compatibilità

        Accessori inclusi 1
        Caraffa del latte
        Accessori inclusi (x2)
        Tubo del latte
        Accessori inclusi (x3)
        Linguetta per il test della durezza dell'acqua
        Accessori inclusi 4
        Cucchiaio da caffè, filtro AquaClean
        Accessori inclusi 5
        Cucchiaio da caffè, filtro AquaClean
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Pastiglie per la rimozione dei residui di grasso del caffè
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Decalcificante per macchine da caffè
        Accessori compatibili (x4)
        Spazzola per la pulizia

      • Durata

        Manuale utente
        >75% di carta riciclata

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Romania

      • Efficienza energetica

        Consumo energetico in modalità stand-by
        nd (*)
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Consumo energetico in modalità stand-by in rete
        <0,6W
        Intervallo di tempo previo passaggio automatico alla modalità stand-by
        15 minuti
        Standard di misurazione
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

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      • *Accedi a un mondo di ricette a base di caffè semplicemente premendo un pulsante sulla tua macchina registrata e connessa al Wi-Fi con l'aggiornamento software più recente.
      • ** Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.
      • ***La macchina è un'apparecchiatura collegata in rete, conforme al regolamento (UE) n. 801/2013, ed è destinata ad essere utilizzata collegata in modo permanente a una rete 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

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