Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
SM6685/00
Oltre 40* varietà di caffè
6 profili utente
Parte anteriore in metallo
Display touch TFT a colori da 5"
Personalizza in modo semplice la tua tazza perfetta con CoffeeMaestro. Basta selezionare il profilo di gusto che desideri tra 3 preimpostazioni: Delicato, Intenso, Forte. La macchina regola automaticamente le impostazioni di infusione come l'intensità, la quantità di caffè e il tempo di pre-umidificazione, per offrirti il sapore giusto.
L'avanzato display a colori da 5" ad alta risoluzione è dotato di un'intuitiva interfaccia utente touch screen, per consentirti di gestire al meglio le tue varietà di caffè con un'interazione precisa.
Crea la tua ricetta preferita con CoffeeEqualizer Touch+. Personalizza il tuo caffè in base alle tue preferenze specifiche regolando l'intensità, la quantità di caffè e latte, la temperatura, la quantità di schiuma di latte e anche l'ordine del caffè e del latte. Se lo desideri, puoi utilizzare la funzione ExtraShot per aumentare l'intensità del caffè.
Riconoscimenti
Recensioni
Accedi a un mondo di ricette a base di caffè semplicemente premendo un pulsante sulla tua macchina registrata e connessa al Wi-Fi con l'aggiornamento software più recente.
Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.
La macchina è un'apparecchiatura collegata in rete, conforme al regolamento (UE) n. 801/2013, ed è destinata ad essere utilizzata collegata in modo permanente a una rete 2,4 GHz 802.11 b/g/n.