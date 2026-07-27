Personalizza fino a 6 impostazioni di caffè con CoffeeEqualizer Touch+

Crea la tua ricetta preferita con CoffeeEqualizer Touch+. Personalizza il tuo caffè in base alle tue preferenze specifiche regolando l'intensità, la quantità di caffè e latte, la temperatura, la quantità di schiuma di latte e anche l'ordine del caffè e del latte. Se lo desideri, puoi utilizzare la funzione ExtraShot per aumentare l'intensità del caffè.