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SM6685/00
Caffè personalizzato in base ai tuoi gusti
Personalizza in modo intuitivo i caffè aromatizzati utilizzando i profili di gusto preimpostati del menu Coffee Maestro. Con le funzioni Wi-Fi integrate arricchisci la tua esperienza di degustazione del caffè con gli aggiornamenti software per ricette speciali.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Macchina da caffè automatica
totale
recurring payment
Personalizza in modo semplice la tua tazza perfetta con CoffeeMaestro. Basta selezionare il profilo di gusto che desideri tra 3 preimpostazioni: Delicato, Intenso, Forte. La macchina regola automaticamente le impostazioni di infusione come l'intensità, la quantità di caffè e il tempo di pre-umidificazione, per offrirti il sapore giusto.
L'avanzato display a colori da 5" ad alta risoluzione è dotato di un'intuitiva interfaccia utente touch screen, per consentirti di gestire al meglio le tue varietà di caffè con un'interazione precisa.
Crea la tua ricetta preferita con CoffeeEqualizer Touch+. Personalizza il tuo caffè in base alle tue preferenze specifiche regolando l'intensità, la quantità di caffè e latte, la temperatura, la quantità di schiuma di latte e anche l'ordine del caffè e del latte. Se lo desideri, puoi utilizzare la funzione ExtraShot per aumentare l'intensità del caffè.
Prepara e gusta la tua ricetta preferita a base di caffè, incluso il cappuccino e il latte macchiato, in dose singola o doppia con un solo tocco.
Il nostro innovativo sistema di pulizia automatica HygieSteam rimuove i microrganismi sulle parti della caraffa per il latte.
I migliori sapori e aromi vengono estratti dai chicchi con il nostro macinacaffè più resistente. Realizzato in ceramica al 100% per una durezza e una precisione eccezionali, ha una durata di almeno 20.000 tazze di delizioso caffè appena macinato. Regola facilmente il macinacaffè in base ai tuoi gusti con 12 livelli.
La caraffa per il latte esterna dotata della tecnologia LattePerfetto crea una schiuma di latte densa dalla consistenza fine e vellutata, perfetta per i tuoi caffè a base di latte preferiti.
Mantieni una panoramica della manutenzione della macchina e ricevi informazioni di stato, ad esempio sul livello dell'acqua o quando il filtro AquaClean è quasi in esaurimento.
AquaClean è il nostro filtro per l'acqua progettato per migliorare la qualità del tuo caffè purificando l'acqua e prevenendo la formazione di calcare nella macchina. Prepara fino a 5.000** tazze senza decalcificazione, grazie alla sostituzione regolare del filtro.
Il sistema Aroma Extract trova in maniera intelligente l'equilibrio ottimale tra la temperatura di erogazione e l'estrazione dell'aroma mantenendo la temperatura dell'acqua tra i 90 e i 98 °C e regolando al tempo stesso la velocità del flusso d'acqua, in modo da poter gustare deliziosi caffè.
Non c'è più bisogno che tu pensi a quali chicchi di caffè utilizzare: sarà la tua macchina a consigliarti quelli giusti per te. Sfruttando algoritmi avanzati, la Bean Guide scopre le tue preferenze di gusto personali e poi ti suggerisce il livello di tostatura ideale, il tipo di chicchi e la loro origine.
Cosa ne penseresti di un caffè sempre pronto non appena metti i piedi fuori dal letto? Con il timer sveglia puoi impostare 8 timer per accendere automaticamente la macchina e adattarsi perfettamente alla tua routine quotidiana.
Desideri un caffè ghiacciato nei mesi più caldi? Ora puoi sorseggiarne uno senza uscire da casa. Tra le oltre 40 ricette disponibili sulla tua macchina, il caffè ghiacciato ha lo stesso delizioso gusto delle nostre ricette classiche, ma in una versione rinfrescante.
Scopri un mondo di caffè per soddisfare ogni desiderio e adatto a qualsiasi umore, con 40* gustose varietà tra cui scegliere. Dalle ricette più comuni, come l'espresso e il cappuccino, ai caffè speciali, come Choc Vanilla Latte e Baileys Coffee, scopri le meraviglie delle creazioni a base di caffè e trasforma la tua bevanda quotidiana in un'esperienza gourmet!
I tuoi caffè preferiti possono essere salvati in un massimo di 6 profili utente per una selezione immediata sul display touch ad alta risoluzione. Personalizza facilmente ogni profilo fino ai minimi dettagli.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Compatibilità
Durata
Paese di origine
Efficienza energetica
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