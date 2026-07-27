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  • Caffè personalizzato in base ai tuoi gusti
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Saeco GranAroma DeluxeMacchina da caffè automatica

SM6685/00

1 premio

Caffè personalizzato in base ai tuoi gusti
Personalizza in modo intuitivo i caffè aromatizzati utilizzando i profili di gusto preimpostati del menu Coffee Maestro. Con le funzioni Wi-Fi integrate arricchisci la tua esperienza di degustazione del caffè con gli aggiornamenti software per ricette speciali.
Vedi tutti i vantaggi

Personalizza facilmente il tuo caffè con i gusti preimpostati

Caffè personalizzato in base ai tuoi gusti

  • Oltre 40* varietà di caffè

  • 6 profili utente

  • Parte anteriore in metallo

  • Display touch TFT a colori da 5"

3 gusti preimpostati in base alle tue esigenze con CoffeeMaestro

3 gusti preimpostati in base alle tue esigenze con CoffeeMaestro

Personalizza in modo semplice la tua tazza perfetta con CoffeeMaestro. Basta selezionare il profilo di gusto che desideri tra 3 preimpostazioni: Delicato, Intenso, Forte. La macchina regola automaticamente le impostazioni di infusione come l'intensità, la quantità di caffè e il tempo di pre-umidificazione, per offrirti il sapore giusto.

Avanzato display touch screen a colori da 5"

Avanzato display touch screen a colori da 5"

L'avanzato display a colori da 5" ad alta risoluzione è dotato di un'intuitiva interfaccia utente touch screen, per consentirti di gestire al meglio le tue varietà di caffè con un'interazione precisa.

Personalizza fino a 6 impostazioni di caffè con CoffeeEqualizer Touch+

Personalizza fino a 6 impostazioni di caffè con CoffeeEqualizer Touch+

Crea la tua ricetta preferita con CoffeeEqualizer Touch+. Personalizza il tuo caffè in base alle tue preferenze specifiche regolando l'intensità, la quantità di caffè e latte, la temperatura, la quantità di schiuma di latte e anche l'ordine del caffè e del latte. Se lo desideri, puoi utilizzare la funzione ExtraShot per aumentare l'intensità del caffè.

Specifiche tecniche

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  • Award image VRS_PBTAWARD12

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Esclusioni di responsabilità

  1. Accedi a un mondo di ricette a base di caffè semplicemente premendo un pulsante sulla tua macchina registrata e connessa al Wi-Fi con l'aggiornamento software più recente.

  2. Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.

  3. La macchina è un'apparecchiatura collegata in rete, conforme al regolamento (UE) n. 801/2013, ed è destinata ad essere utilizzata collegata in modo permanente a una rete 2,4 GHz 802.11 b/g/n.