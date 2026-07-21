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Quali sono le differenze tra le varie versioni Bluetooth?
La versione Bluetooth delle mie cuffie Philips deve corrispondere a quella del mio telefono?
Le cuffie Philips sono compatibili con l'iPhone?
Cos'è un profilo Bluetooth?
Si avverte una piccola scossa elettrica statica proveniente dagli auricolari.
Interferenze con le cuffie Philips Bluetooth.
C'è un modo per mantenere meglio gli auricolari Philips/cuffie Philips?