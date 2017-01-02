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Fuori produzione
SHQ7300LF/00
Ideali per lo sport e la musica
I micro driver degli auricolari sport Philips SHQ7300 offrono bassi potenti e un audio bilanciato, oltre a blocchi intra-auricolari per un comfort garantito. Dotati di associazione NFC one-touch e resistenza all'umidità IPX2, questi auricolari sono perfetti per gli sportivi che amano la musica.
Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Auricolare
Il regolatore intelligente dei cavi ti consente di regolarne la lunghezza in base all'attività sportiva che stai svolgendo o alle tue preferenze. Non devi far altro che fare clic sul regolatore e spostarlo alla lunghezza desiderata: ora puoi iniziare ad allenarti senza grovigli!
I materiali resistenti all'umidità IPX2 rendono le cuffie SHQ7300 ideali per praticare sport e attività all'aria aperta. Lo standard internazionale IPX2 di resistenza all'acqua garantisce che sudore e umidità non penetrino nell'auricolare.
Per ascoltare musica all'infinito e passare senza problemi dalla musica alle telefonate, niente è meglio della tecnologia Bluetooth! Per ascoltare i tuoi brani preferiti, associa le cuffie SHQ7300 al tuo smartphone o tablet Bluetooth, quindi tocca il controllo intuitivo su ciascun padiglione per modificare il volume o mettere in pausa un brano mentre gestisci telefonate in entrata e in uscita.
3.2
su 5
25
Recensioni
storyboard
02/01/2017
France
Très bon
Contrairement à ce qu'on peut écrire sur ces HP, l'écoute est agréable et les basses puissantes ! Rentre parfaitement dans l'oreille (elles sont pourtant petites). Extra !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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Nico94410
31/05/2015
France
Courir sans fil :)
J'ai utilisé ces écouteurs durant les runnings days à Saint-Cloud. J'ai été séduit par leur qualité sonore et agréablement surpris par leur bonne tenue dans l'oreille. Le meilleur est l'absence de fil qui nous relie à l'appareil. On est enfin libre, et la sensation d'avoir sa tête attachée au bras ou à la ceinture disparaît enfin! La seule contrainte (minime) est le fait de devoir les charger mais philips a eu le bon gout d'y mettre un port micro usb (comme sur nos téléphone), çà évitera de devoir utiliser un câble spécifique. Le petit plus est le micro permettant de répondre sans sortir le tel.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ7300LF Bluetooth® sports headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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Roger
27/06/2015
Suisse
endlich Kabelfrei
Einfache Handhabung, guter Sitz im Ohr auch beim Sport
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer