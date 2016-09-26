Ho trovato questa cuffia un ottimo prodotto in generale. Idoneo l'utilizzo da parte di philips di kevlar per il cavo che gli dona resistenza e soprattutto non si deforma con il sudore, per non parlare del fantastico suono che produce molto caldo ed elastico soprattutto sulle basse frequenze ideale per chi non può rinunciare alla qualità del suono mantenendo la praticità di un dispositivo sportivo. Versatile il cerchietto in silicone e apprezzabilissimo il peso contenuto il che rende gradevole la portabilità anche per lunghi periodi. Buona la possibilità dei padiglioni rimovibili e lavabili. L'unica pecca se così possiamo chiamarla è che non ci sia la possibilità e la comodità dell'aggancio e sgancio del jack direttamente dal padiglione auricolare. Complessivamente un ottimo compromesso tra praticità d'uso e performance sonore assolutamente da non sottovalutare soprattutto per chi come me non riesce a farne a meno.