Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Progettate per lo sport
Solide ed ergonomiche, le cuffie ultraleggere ActionFit SHQ5200 sono state ideate per gli allenamenti più intensi. I driver da 40 mm al neodimio assicurano prestazioni potenti dei bassi, mentre i cuscinetti rimovibili ad acustica aperta garantiscono il massimo comfort, mantenendoti sempre asciutto e fresco.
ActionFit
Design avvolgente sull'orecchio
Arancioni e nere
Entra nel ritmo della musica in tutta la sua potenza con i potenti driver da 40 mm che offrono bassi dinamici e profondi. Le cuffie ActionFit sono state studiate per offrire energia al tuo allenamento, indipendentemente dall'intensità. Vivi un'esperienza audio superiore, qualunque sia il tuo allenamento e la tua meta.
Fai tutto il movimento che vuoi: la cuffia ActionFit SHQ5200 è dotata di esclusivi cuscinetti ricoperti da tessuto traspirante che ti garantisce il massimo comfort e la massima freschezza durante l'allenamento. Per garantirne la funzionalità ottimale basta rimuoverli dopo vari usi e lavarli.
Le cuffie ActionFit SHQ5200 sono dotate di una speciale fascia che si adatta perfettamente alla testa anche durante gli allenamenti più intensi. La sua fascia antiscivolo presenta un'innovativa impugnatura in silicone che garantisce un maggiore numero di punti di contatto, per evitare che la cuffia scivoli o si muova avanti e indietro durante l'allenamento.
4.6
su 5
17
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Nello94
26/09/2016
Italia
SHQ5200
Cuffie perfette per sentire musica correndo e facendo attività sportive con una buona qualità sonora in tutti i campi.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHQ5200 Sports Headband Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHQ5200 Sports Headband Headphones
Tato95
24/02/2016
Italia
Prodotto degno di nome Philips!
Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante, molto ben costruita e non meno importante, suono molto potente favorevolmente predominante alle medio basse frequenze. I bassi sono, infatti, profondi ed articolati accompagnati da frequenze medie estese, le alte frequenze, invece, sono un po' meno incisive (è come trovare però il pelo nell'uovo...) forse un pochino travolte da bassi e medi veramente notevoli. Nel complesso cuffia dalle ottime prestazioni, addirittura non mi sarei aspettato un suono caratterizzato da bassi e medi così potenti! quindi sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Brava Philips!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHQ5200 Sports Headband Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHQ5200 Sports Headband Headphones
piperdevil
09/09/2013
Italia
ottimo prodotto
Ho trovato questa cuffia un ottimo prodotto in generale. Idoneo l'utilizzo da parte di philips di kevlar per il cavo che gli dona resistenza e soprattutto non si deforma con il sudore, per non parlare del fantastico suono che produce molto caldo ed elastico soprattutto sulle basse frequenze ideale per chi non può rinunciare alla qualità del suono mantenendo la praticità di un dispositivo sportivo. Versatile il cerchietto in silicone e apprezzabilissimo il peso contenuto il che rende gradevole la portabilità anche per lunghi periodi. Buona la possibilità dei padiglioni rimovibili e lavabili. L'unica pecca se così possiamo chiamarla è che non ci sia la possibilità e la comodità dell'aggancio e sgancio del jack direttamente dal padiglione auricolare. Complessivamente un ottimo compromesso tra praticità d'uso e performance sonore assolutamente da non sottovalutare soprattutto per chi come me non riesce a farne a meno.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHQ5200 Sports Headband Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHQ5200 Sports Headband Headphones