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Fuori produzione

ActionFitCuffie sport

SHQ2300LF/00

4

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Scopri una libertà senza confini

Mantieni le tue cuffie ActionFit SHQ2300 saldamente sulle tue orecchie a prescindere da cosa stai facendo con l'esclusivo anello di stabilità. Ti devi solo concentrare sui tuoi esercizi, non sulle cuffie per paura che cadano.

Vedi tutti i vantaggi

Vestibilità sicura e massima leggerezza

Scopri una libertà senza confini

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Auricolare

Astuccio da trasporto sportivo per una facile conservazione

Antisudore e resistenza all'umidità, ideali per ogni tipo di allenamento

Antisudore e resistenza all'umidità, ideali per ogni tipo di allenamento

Il sudore o la pioggia non ti impediranno più di allenarti con i brani che ami. Le cuffie sport ActionFit sono realizzate con materiali resistenti ad acqua e sudore e ciò le rende le compagne ideali per i tuoi allenamenti durante tutte le stagioni.

3 misure di auricolari disponibili, per il massimo del comfort

3 misure di auricolari disponibili, per il massimo del comfort

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
2
1

06/12/2015

Suisse

Suisse

Fitnesstauglichkeit

Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

01/01/2020

Italia

Italia

Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?

Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?

Pro

Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.

Contro

Non sono in produzione (?)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Data di utilizzo 2018-01-01

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2018-01-01

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