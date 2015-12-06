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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Scopri una libertà senza confini
Mantieni le tue cuffie ActionFit SHQ2300 saldamente sulle tue orecchie a prescindere da cosa stai facendo con l'esclusivo anello di stabilità. Ti devi solo concentrare sui tuoi esercizi, non sulle cuffie per paura che cadano.
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Auricolare
Il sudore o la pioggia non ti impediranno più di allenarti con i brani che ami. Le cuffie sport ActionFit sono realizzate con materiali resistenti ad acqua e sudore e ciò le rende le compagne ideali per i tuoi allenamenti durante tutte le stagioni.
4.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
SportFit
06/12/2015
Suisse
Fitnesstauglichkeit
Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
01/01/2020
Italia
Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?
Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?
Pro
Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.
Contro
Non sono in produzione (?)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Data di utilizzo 2018-01-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Data di utilizzo 2018-01-01