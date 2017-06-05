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Scopri una libertà senza confini
Fai il tuo nuovo record personale con le leggerissime Actionfit SHQ1305. A prova di sudore e di pioggia, queste cuffie resistenti garantiscono bassi profondi e una vestibilità ottimale, grazie a driver ad alte prestazioni e al sistema di blocco della stabilità a forma di C.
Driver da 8,6 mm, aperte sul retro
Cuscinetto
Con un peso di soli 5,7 g, gli auricolari sport ActionFit sono leggeri e comodi e rappresentano i compagni ideali per raggiungere il traguardo finale.
Gli auricolari ActionFit dispongono di un clip per cavo, per allenarti al massimo senza l'ingombro dei grovigli.
4.3
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
polmartin14
05/06/2017
España
Compratore verificato
Fidelidad y buen sonido
Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono
Cour
07/06/2015
France
Tester pendant les runningdays 2015
J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic
philippe2015
31/05/2015
France
Utilisation pendant les running days du Figaro 2015
J'ai été fort impressionné par la qualité des écouteurs Action Fit lors de leur utilisation à l'occasion des Running days du Figaro 2015. Ils sont d'un excellent maintien des écouteurs sans aucune gène et le son est très bon. Je recommande à tous ceux qui cherche un produit léger et sans gène pendant la course.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305LF Sports headphones with mic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305LF Sports headphones with mic