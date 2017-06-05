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Fuori produzione

ActionFitCuffie per lo sport con microfono

SHQ1305WS/00

4.3

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Scopri una libertà senza confini

Fai il tuo nuovo record personale con le leggerissime Actionfit SHQ1305. A prova di sudore e di pioggia, queste cuffie resistenti garantiscono bassi profondi e una vestibilità ottimale, grazie a driver ad alte prestazioni e al sistema di blocco della stabilità a forma di C.

Vedi tutti i vantaggi

Vestibilità sicura e massima leggerezza

Scopri una libertà senza confini

  • Driver da 8,6 mm, aperte sul retro

  • Cuscinetto

3 misure di auricolari disponibili, per il massimo del comfort

3 misure di auricolari disponibili, per il massimo del comfort

Il design ultraleggero da 5,7 g offre il massimo del comfort*

Il design ultraleggero da 5,7 g offre il massimo del comfort*

Con un peso di soli 5,7 g, gli auricolari sport ActionFit sono leggeri e comodi e rappresentano i compagni ideali per raggiungere il traguardo finale.

Clip per cavo incluso per allenamenti senza grovigli

Clip per cavo incluso per allenamenti senza grovigli

Gli auricolari ActionFit dispongono di un clip per cavo, per allenarti al massimo senza l'ingombro dei grovigli.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

05/06/2017

España

España

Compratore verificato

Fidelidad y buen sonido

Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

07/06/2015

France

France

Tester pendant les runningdays 2015

J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic

31/05/2015

France

France

Utilisation pendant les running days du Figaro 2015

J'ai été fort impressionné par la qualité des écouteurs Action Fit lors de leur utilisation à l'occasion des Running days du Figaro 2015. Ils sont d'un excellent maintien des écouteurs sans aucune gène et le son est très bon. Je recommande à tous ceux qui cherche un produit léger et sans gène pendant la course.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305LF Sports headphones with mic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ1305LF Sports headphones with mic

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee