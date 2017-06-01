ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Cuffie sportive con microfono

SHQ1255TBK/00

Puro divertimento

Le ultra leggere SHQ1255 sono le tue compagne ideali per i tuoi esercizi in palestra e quando corri. Queste cuffie robuste garantiscono bassi potenti e una perfetta vestibilità.

Vedi tutti i vantaggi

Resistenti al sudore

Puro divertimento

  • Driver da 13,6 mm/semichiuse

  • Supporti per l'orecchio

Supporto per l'orecchio per stabilità e comfort

Il supporto per l'orecchio assicura stabilità e un comfort ottimale.

Controlla la musica e rispondi alle chiamate durante i tuoi allenamenti

Rimani sempre connesso. Il microfono incorporato e i comandi dei brani (IPX2) ti consentono di cambiare musica o rispondere alle chiamate rapidamente e facilmente durante l'allenamento.

Design acustico aperto per sapere sempre ciò che succede intorno a te

Le cuffie ActionFit non ti isolano completamente, così da farti percepire ciò che accade intorno a te soprattutto durante gli allenamenti all'aperto, garantendoti comunque un audio di prima qualità.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee