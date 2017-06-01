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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHQ1255TBK/00
Puro divertimento
Le ultra leggere SHQ1255 sono le tue compagne ideali per i tuoi esercizi in palestra e quando corri. Queste cuffie robuste garantiscono bassi potenti e una perfetta vestibilità.
Driver da 13,6 mm/semichiuse
Supporti per l'orecchio
Il supporto per l'orecchio assicura stabilità e un comfort ottimale.
Rimani sempre connesso. Il microfono incorporato e i comandi dei brani (IPX2) ti consentono di cambiare musica o rispondere alle chiamate rapidamente e facilmente durante l'allenamento.
Le cuffie ActionFit non ti isolano completamente, così da farti percepire ciò che accade intorno a te soprattutto durante gli allenamenti all'aperto, garantendoti comunque un audio di prima qualità.
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