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Fuori produzione
Audio puro ad alta definizione
Le cuffie di ultima generazione ad alta definizione per immagini audio dettagliate. I driver degli altoparlanti appositamente regolati reagiscono in maniera estremamente precisa ai segnali audio. Risposta a frequenza estremamente ampia.
Audio puro ad alta definizione
Il driver per altoparlante da 50 mm unisce la sensibilità del materiale Mylar alla potenza del neodimio del circuito magnetico per garantire un audio potente e senza distorsioni.
Questo tipo di spinotto con terminale placcato in oro garantisce un collegamento molto più affidabile e una migliore qualità dell'audio.
Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
waligator2
09/10/2011
France
Un excellent casque
Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !
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Questa revisione è stata effettuata per Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
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hans03061944
14/07/2014
Nederland
uitstekend
één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen
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