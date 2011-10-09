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Fuori produzione

CineosCuffie Hi-Fi

SHP9000/00

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Audio puro ad alta definizione

Le cuffie di ultima generazione ad alta definizione per immagini audio dettagliate. I driver degli altoparlanti appositamente regolati reagiscono in maniera estremamente precisa ai segnali audio. Risposta a frequenza estremamente ampia.

Vedi tutti i vantaggi

Hi-Fi puro

Audio puro ad alta definizione

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Driver per altoparlante da 50 mm che garantisce audio senza distorsioni

Il driver per altoparlante da 50 mm unisce la sensibilità del materiale Mylar alla potenza del neodimio del circuito magnetico per garantire un audio potente e senza distorsioni.

Spinotto placcato oro da 24 k per un collegamento estremamente affidabile

Questo tipo di spinotto con terminale placcato in oro garantisce un collegamento molto più affidabile e una migliore qualità dell'audio.

L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio

Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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3
2
1

09/10/2011

France

France

Un excellent casque

Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !

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Questa revisione è stata effettuata per Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

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14/07/2014

Nederland

Nederland

uitstekend

één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen

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Questa revisione è stata effettuata per Cineos SHP9000 Hi-fi headphones

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