ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale

Fuori produzione

Cuffie Hi-Fi

SHP8900/00

3

| (6) Recensioni

Nitidezza audio superiore

Cuffie comode e completamente regolabili con altoparlanti al neodimio: offrono un audio dalla nitidezza straordinaria e un'ampia risposta in frequenza

Vedi tutti i vantaggi

Hi-Fi

Nitidezza audio superiore

  • Massima precisione

La fascia di facile regolazione assicura un comfort ottimale

Questo meccanismo di facile regolazione consente una chiusura confortevole assicurando una perfetta aderenza tra il cuscinetto dell'auricolare e l'orecchio per prestazioni di qualità superiore.

Meccanismo esclusivo di blocco dei cavi rimovibili

Facendo attenzione anche ai più piccoli dettagli, i tecnici dei sistemi acustici hanno perfezionato il meccanismo di blocco dei cavi per evitare che questi possano staccarsi accidentalmente.

Rimuovi

Rimuovi

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.0

su 5

6

Recensioni

4

08/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Oldie but Goldie!

Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)

Pro

Great driver, not easy to find

Contro

Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about

Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones

Data di utilizzo 2019-01-08

Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones

Data di utilizzo 2019-01-08

15/07/2018

Sverige

Sverige

Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!

Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones

02/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Good sound, but bad cable

Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.

Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones

Data di utilizzo 2021-08-02

Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones

Data di utilizzo 2021-08-02

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee