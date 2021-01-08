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Fuori produzione
SHP8900/00
Nitidezza audio superiore
Cuffie comode e completamente regolabili con altoparlanti al neodimio: offrono un audio dalla nitidezza straordinaria e un'ampia risposta in frequenza
Massima precisione
Questo meccanismo di facile regolazione consente una chiusura confortevole assicurando una perfetta aderenza tra il cuscinetto dell'auricolare e l'orecchio per prestazioni di qualità superiore.
Facendo attenzione anche ai più piccoli dettagli, i tecnici dei sistemi acustici hanno perfezionato il meccanismo di blocco dei cavi per evitare che questi possano staccarsi accidentalmente.
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3.0
su 5
6
Recensioni
yobu
08/01/2021
United Kingdom
Oldie but Goldie!
Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)
Pro
Great driver, not easy to find
Contro
Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about
Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones
Data di utilizzo 2019-01-08
Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones
Data di utilizzo 2019-01-08
valentin56
15/07/2018
Sverige
Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!
Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones
Kukadziamba
02/08/2023
United Kingdom
Good sound, but bad cable
Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.
Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones
Data di utilizzo 2021-08-02
Questa revisione è stata effettuata per SHP8900 Hi-fi headphones
Data di utilizzo 2021-08-02