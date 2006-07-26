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Fuori produzione

Cuffie Hi-Fi

SHP8500/00

Prestazioni audio Hi-Fi dinamiche

Cuffie confortevoli e completamente regolabili con driver degli altoparlanti al neodimio per un audio dinamico.

Vedi tutti i vantaggi

Prestazioni audio Hi-Fi dinamiche

  • Bassi potenti

Cavo LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper) di alta qualità

Il rame estremamente puro utilizzato per questo cavo, riduce al minimo le dispersioni di trasmissione e invia alle cuffie un segnale di qualità straordinaria, diffondendo un audio estremamente puro nelle orecchie di chi ascolta.

La fascia di facile regolazione assicura un comfort ottimale

Questo meccanismo di facile regolazione consente una chiusura confortevole assicurando una perfetta aderenza tra il cuscinetto dell'auricolare e l'orecchio per prestazioni di qualità superiore.

L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio

Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.

Specifiche tecniche

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