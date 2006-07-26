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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHP8500/00
Prestazioni audio Hi-Fi dinamiche
Cuffie confortevoli e completamente regolabili con driver degli altoparlanti al neodimio per un audio dinamico.
Bassi potenti
Il rame estremamente puro utilizzato per questo cavo, riduce al minimo le dispersioni di trasmissione e invia alle cuffie un segnale di qualità straordinaria, diffondendo un audio estremamente puro nelle orecchie di chi ascolta.
Questo meccanismo di facile regolazione consente una chiusura confortevole assicurando una perfetta aderenza tra il cuscinetto dell'auricolare e l'orecchio per prestazioni di qualità superiore.
Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.
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