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Fuori produzione

Cuffie Hi-Fi

SHP8000/10

4.2

| (13) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Audio ad alta risoluzione e vestibilità perfetta

Con FloatingCushions deluxe e audio ad alta risoluzione, le cuffie Philips SHP8000 offrono un'esperienza di ascolto ottimale

Vedi tutti i vantaggi

Audio ad alta risoluzione e vestibilità perfetta

  • Audio ad alta risoluzione

  • Cuffie sovrauricolari

Prolunga da 1,6 m + cavo da 1,4 m adatto per ogni circostanza

Prolunga da 1,6 m + cavo da 1,4 m adatto per ogni circostanza

Incluso adattatore da 3,5 - 6,3 mm

La fascia interna 3D si regola automaticamente in base alla forma della testa

La fascia interna 3D si regola automaticamente in base alla forma della testa

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Immagine di AWARD-1679531

Recensioni

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4.2

su 5

13

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

1

14/07/2012

Suisse

Suisse

super trop bien juste dommage il y a 1 cable acrocher au 2 cote comparais a des beats ou il y en a 1

les câbles sont derengants quand on les compare a des beats audio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP8000 Casque haute définition

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP8000 Casque haute définition

06/01/2014

Nederland

Nederland

Topper!

Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP8000 Hi-fi headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP8000 Hi-fi headphones

19/03/2013

Nederland

Nederland

Geweldige streling voor de oren

In het begin even wennen aan deze koptelefoon. Elke muziekgenre klinkt, middels lichte aanpassing met een equalizer, perfect met deze koptelefoon. Ook is er voor de liefhebbers een mooie diepe bas te horen. Super! Deze koptelefoon is prima te gebruiken op een mobieltje, draagbaar geluidsapparatuur, PC en op je HIFI-set. Werkelijk geweldige streling voor het oor. De kabels, aansluiting zijn van stevige kwaliteit. Prettig dat er een verlengkabel bij zit. De hoofdbeugel voelt(en is), ondanks zijn gewicht, solide aan en de oorkussens, welke over je oren vallen, zijn zacht en omsluiten het oor goed en drukken lichtjes zodat de omgeving minimaal van je muziek mee kan genieten en jezelf met vol genoegen de muziek goed kan beluisteren. Luister je 'vol vermogen' naar je favoriete muziek, zal men wel voor je moeten staan wil je ze horen roepen :-) Ik ben zeer tevreden over deze aankoop. Wat mij over de streep trok was het mooie geluid, pasvorm en de solide bouw icm met de prijs.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP8000 Hi-fi headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP8000 Hi-fi headphones

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  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee