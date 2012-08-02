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Fuori produzione

Cuffie stereo

SHP5401/00

4.8

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Per la casa e in viaggio

Suono potente e leggerezza caratterizzano queste cuffie stereo garantendoti un audio di ottimo livello e la massima comodità per l'uso in ambienti interni ed esterni

Vedi tutti i vantaggi

Per la casa e in viaggio

  • Per ambienti interni ed esterni

I cuscinetti migliorano il comfort e la risposta dei bassi

La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.

Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.

I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.

Riduce il problema dei cavi aggrovigliati e migliora la praticità

Il cavo è collegato a una sola estremità, riducendo notevolmente la possibilità che si formino grovigli e facilitandone l'avvolgimento quando non viene utilizzato.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

02/08/2012

Italia

Italia

Una cuffia eccellente

Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.

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Questa revisione è stata effettuata per SHP5401 Stereo Headphones

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05/01/2012

Nederland

Nederland

goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon

voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.

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20/12/2011

Nederland

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