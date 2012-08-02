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Fuori produzione
Per la casa e in viaggio
Suono potente e leggerezza caratterizzano queste cuffie stereo garantendoti un audio di ottimo livello e la massima comodità per l'uso in ambienti interni ed esterni
Per ambienti interni ed esterni
La particolare forma e i materiali di qualità utilizzati per i cuscinetti garantiscono una perfetta adattabilità di queste cuffie Philips per il massimo comfort. Consentono di evitare la dispersione dell'audio migliorando anche le prestazioni dei bassi. I cuscinetti sono modellati per adattarsi perfettamente alle orecchie delle persone.
I materiali di qualità resistenti e leggeri di queste cuffie Philips migliorano il comfort in caso di uso prolungato.
Il cavo è collegato a una sola estremità, riducendo notevolmente la possibilità che si formino grovigli e facilitandone l'avvolgimento quando non viene utilizzato.
4.8
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
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Questa revisione è stata effettuata per SHP5401 Stereo Headphones
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gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
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20/12/2011
Nederland
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