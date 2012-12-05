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Fuori produzione

Cuffie Hi-Fi stereo

SHP3000/00

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Bassi dinamici, vestibilità confortevole

Grazie al design leggero con potenti altoparlanti al neodimio di 40 mm, ai padiglioni a regolazione automatica ed ai cuscinetti perforati ad aerazione elevata, il modello SHP3000 è decisamente il tuo migliore compagno da usare in casa.

Vedi tutti i vantaggi

Bassi dinamici, vestibilità confortevole

  • Cuffie sovrauricolari

  • Nero

Altoparlanti da 40 mm sintonizzati acusticamente per un audio nitido e bilanciato

Altoparlanti da 40 mm sintonizzati acusticamente per un audio nitido e bilanciato

Riduce il problema dei cavi aggrovigliati

Cuscinetti perforati altamente traspiranti per disperdere il calore

Cuscinetti perforati altamente traspiranti per disperdere il calore

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

05/12/2012

Nederland

Nederland

Gebruiksvriendelijke koptelefoon

Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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