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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Bassi dinamici, vestibilità confortevole
Grazie al design leggero con potenti altoparlanti al neodimio di 40 mm, ai padiglioni a regolazione automatica ed ai cuscinetti perforati ad aerazione elevata, il modello SHP3000 è decisamente il tuo migliore compagno da usare in casa.
Cuffie sovrauricolari
Nero
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
ranger
05/12/2012
Nederland
Gebruiksvriendelijke koptelefoon
Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP3000 HiFi Stereo Headphones
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