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Fuori produzione

Cuffie stereo

SHP2700/10

4.4

| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Audio potente e comfort superiore

Il suono sensazionale dei bassi è l'elemento che distingue queste cuffie da tutte le altre. Grazie a 60 fori di ventilazione su ogni auricolare per facilitare il flusso d'aria per i bassi e ai morbidi cuscinetti in velluto, sono l'ideale per un ascolto di qualità.

Vedi tutti i vantaggi

Audio potente e comfort superiore

Cuscinetti regolabili a 3 vie per il massimo comfort

Robusti altoparlanti da 40 mm per bassi potenti e profondi

60 fori di ventilazione sui cuscinetti per bassi più ampi

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereo Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereo Headphones

22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereo Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereo Headphones

23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Pro

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Contro

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereokopfhörer

Data di utilizzo 2020-12-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereokopfhörer

Data di utilizzo 2020-12-23

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee