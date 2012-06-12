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Fuori produzione
Audio potente e comfort superiore
Il suono sensazionale dei bassi è l'elemento che distingue queste cuffie da tutte le altre. Grazie a 60 fori di ventilazione su ogni auricolare per facilitare il flusso d'aria per i bassi e ai morbidi cuscinetti in velluto, sono l'ideale per un ascolto di qualità.
4.4
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereo Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereo Headphones
GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereo Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereo Headphones
Lewwi
23/12/2021
Deutschland
Ich liebe diese Kopfhörer!
Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!
Pro
Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe
Contro
Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereokopfhörer
Data di utilizzo 2020-12-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2700 Stereokopfhörer
Data di utilizzo 2020-12-23