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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHP2700/00
Potente uscita audio
Cuffie di dimensioni standard con driver degli altoparlanti resistenti, per potenti prestazioni audio
Toni medi chiari
Le morbide imbottiture in velluto e la forma ergonomica degli auricolari a conchiglia garantiscono il massimo comfort anche dopo ore di ascolto continuativo.
Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.
Si tratta di un auricolare a conchiglia reversibile per l'ascolto con un solo orecchio come un vero DJ.
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