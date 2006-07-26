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Fuori produzione

Cuffie stereo

SHP2700/00

Potente uscita audio

Cuffie di dimensioni standard con driver degli altoparlanti resistenti, per potenti prestazioni audio

Vedi tutti i vantaggi

Per musica, PC, MP3, CD

Potente uscita audio

  • Toni medi chiari

Massimo comfort per ore di ascolto

Le morbide imbottiture in velluto e la forma ergonomica degli auricolari a conchiglia garantiscono il massimo comfort anche dopo ore di ascolto continuativo.

L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio

Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.

Per ascoltare la musica in cuffia e anche quello che succede intorno

Si tratta di un auricolare a conchiglia reversibile per l'ascolto con un solo orecchio come un vero DJ.

Specifiche tecniche

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