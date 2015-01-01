Ciao, Grazie per il tuo feedback sulle cuffie cablate per TV Philips SHP2500. Ci dispiace sapere che il volume risulta troppo basso, anche con le impostazioni al massimo sia sulla TV che sulle cuffie. Questa non è l’esperienza che desideriamo offrire ai nostri clienti. Il volume ridotto può dipendere da vari fattori, tra cui il modello della TV e le sue impostazioni audio. Ti suggeriamo alcuni passaggi che potrebbero aiutarti a migliorare la qualità e l’intensità del suono: - Controlla le impostazioni audio della TV Verifica che l’uscita audio sia impostata su cuffie o altoparlanti esterni e non sugli altoparlanti interni. Alcuni televisori dispongono anche di un controllo volume separato per le cuffie: assicurati che sia regolato correttamente. - Prova con un’altra sorgente audio Per escludere eventuali problemi di compatibilità, prova a collegare le cuffie a un altro dispositivo (come uno smartphone, un laptop o un tablet). Questo ti aiuterà a capire se il problema è legato alla TV o alle cuffie stesse. - Considera l’utilizzo di un amplificatore per cuffie (opzionale) Se il jack della TV ha un’uscita audio a bassa potenza, un piccolo amplificatore per cuffie esterno può aumentare significativamente il volume e migliorare la chiarezza del suono. Ti ringraziamo per la tua recensione sincera e speriamo che questi suggerimenti ti siano utili. Se il problema dovesse persistere, non esitare a contattarci tramite i nostri canali social: Instagram, Facebook o X. Siamo qui per aiutarti.