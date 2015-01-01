Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
TV e musica in casa
Comoda da indossare a lungo
Controllo del volume in linea
3.1
su 5
7
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Aladino
01/01/2015
Italia
versatile per tv e hi fi
Bassi profondi ma mai fastidiosi, ottima qualità sonora di tutte le frequenze senza fatica d'ascolto. Comfort accettabile, eccellente discrezionalità dei driver e della scena sonora. Spinotto resistente e cavo di sezione giusta. Per questa fascia di prezzo ha tutto ciò che serve . L'ho provata anche con il tablet, insomma si presta a diversi utilizzi domestici. Ovviamente il cavo di 6 metri le obbliga in casa! Dopotutto sono cuffie per la tv.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni
SimOlaf
23/01/2025
Italia
Buon ascolto e ottima indossabilità
Cuffia ben costruita con una facile regolazione dei padiglioni per le diverse confermazioni della testa. Suoni ben riprodotti con una buona regolazione del volume posta lungo il cavo di collegamento. Da sottolineare la conformazione dell'archetto superiore con degli spazi aperti che permettono alla cuffia di essere appesa ad un gancio al muro per una rapida utilizzazione.
Pro
Facile indossabilià e Buono Ascolto
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Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni
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JJ18
06/03/2014
Italia
Suono molto profondo e buona qualità audio
I bassi sono molto apprezzati e l'insonorizzazione è ottima. Purtroppo è poco ergonomica per chi indossa occhiali.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni
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Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni
Per ottenere un audio forte e di qualità in modo ottimale ti consigliamo di utilizzare le porte sul pannello anteriore del computer quando colleghi le cuffie.