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Cuffia TV con filo per interni

SHP2500/10

3.1
| (7) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Audio perfetto per l'ascolto della TV
Questa cuffia di dimensioni naturali per HiFi e TV è dotata di riflettente acustico per prestazioni dei bassi avanzate.
Vedi tutti i vantaggi

Audio perfetto per l'ascolto della TV

  • TV e musica in casa

  • Comoda da indossare a lungo

  • Controllo del volume in linea

Fascia completamente regolabile e cuffie a conchiglia per il massimo comfort

Cuffie a conchiglia per un isolamento acustico eccezionale

Il cavo extra lungo da 6 m consente di vedere facilmente la TV anche a distanza

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.1

su 5

7

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

2

01/01/2015

Italia

Italia

versatile per tv e hi fi

Bassi profondi ma mai fastidiosi, ottima qualità sonora di tutte le frequenze senza fatica d'ascolto. Comfort accettabile, eccellente discrezionalità dei driver e della scena sonora. Spinotto resistente e cavo di sezione giusta. Per questa fascia di prezzo ha tutto ciò che serve . L'ho provata anche con il tablet, insomma si presta a diversi utilizzi domestici. Ovviamente il cavo di 6 metri le obbliga in casa! Dopotutto sono cuffie per la tv.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni

23/01/2025

Italia

Italia

Buon ascolto e ottima indossabilità

Cuffia ben costruita con una facile regolazione dei padiglioni per le diverse confermazioni della testa. Suoni ben riprodotti con una buona regolazione del volume posta lungo il cavo di collegamento. Da sottolineare la conformazione dell'archetto superiore con degli spazi aperti che permettono alla cuffia di essere appesa ad un gancio al muro per una rapida utilizzazione.

Pro

Facile indossabilià e Buono Ascolto

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Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni

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06/03/2014

Italia

Italia

Suono molto profondo e buona qualità audio

I bassi sono molto apprezzati e l'insonorizzazione è ottima. Purtroppo è poco ergonomica per chi indossa occhiali.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2500 Cuffia TV con filo per interni

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Esclusioni di responsabilità

  1. Per ottenere un audio forte e di qualità in modo ottimale ti consigliamo di utilizzare le porte sul pannello anteriore del computer quando colleghi le cuffie.