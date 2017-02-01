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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Massimo comfort completamente regolabile
Cuffie stereo di dimensioni standard con fascia di facile regolazione e morbidi cuscinetti auricolari per il massimo comfort e per un ascolto ottimale.
Driver da 40 mm, aperte sul retro
Cuffie sovrauricolari
Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore libertà di movimento e per scegliere il luogo più comodo in cui posizionare il dispositivo audio.
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5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
daniele1993
01/02/2017
Italia
ce le ho da tre anni e sono tutt'ora molto soddisfatto
le consiglio, un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono veramente comode e leggere
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Stereo Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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Mariutzu
28/04/2013
Italia
Ottimo prodotto
Un ottimo prodotto , un suono molto chiaro e pulito con i bassi e gli alti molto dolci che non disturbano per niente, tutto a un prezzo proprio basso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Corded Audio Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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