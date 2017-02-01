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Fuori produzione

Cuffie audio con filo

SHP2000/10

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Massimo comfort completamente regolabile

Cuffie stereo di dimensioni standard con fascia di facile regolazione e morbidi cuscinetti auricolari per il massimo comfort e per un ascolto ottimale.

Vedi tutti i vantaggi

Per musica, PC, TV

Massimo comfort completamente regolabile

  • Driver da 40 mm, aperte sul retro

  • Cuffie sovrauricolari

Cuffie a conchiglia per bloccare i rumori esterni

Cuscinetti imbottiti per ascoltare a lungo la musica con il massimo comfort

Il cavo da 2 metri consente di riporre il lettore nella borsa

Lunghezza ideale del cavo per garantire maggiore libertà di movimento e per scegliere il luogo più comodo in cui posizionare il dispositivo audio.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

01/02/2017

Italia

Italia

ce le ho da tre anni e sono tutt'ora molto soddisfatto

le consiglio, un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono veramente comode e leggere

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Stereo Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Stereo Headphones

28/04/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Un ottimo prodotto , un suono molto chiaro e pulito con i bassi e gli alti molto dolci che non disturbano per niente, tutto a un prezzo proprio basso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Corded Audio Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHP2000 Corded Audio Headphones

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