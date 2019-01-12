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Fuori produzione
Bassi chiari e potenti
Queste cuffie stile DJ offrono audio e bassi potenti. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti per un comfort prolungato, potrai usufruire di un'esperienza di ascolto perfetta ovunque.
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Design avvolgente sull'orecchio
Driver ad elevata potenza da 32 mm per un audio nitido, ricco di dettagli e naturale.
4.1
su 5
25
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
TREEMME86
12/01/2019
Italia
Qualità e facilità di gestione/manutenzione in un unico prodotto.
Utilizzo questo prodotto da qualche giorno e devo dire che, per il momento, mi sono trovata benissimo. E' estremamente facile da utilizzare e da mantenere, garantisce un'ottima umidificazione dell'aria nell'ambito di spazi medio-piccoli. Perfetto da utilizzare anche la notte poichè dotato di una funzione minimal silenziosa. Ottimo anche il design. Lo consiglio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HU4706/11 Umidificatore d'aria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HU4706/11 Umidificatore d'aria
pcalleg
14/02/2017
Italia
Compratore verificato
Ottima qualità
Come scritto nella pagina di descrizione, effettivamente umidifica l'aria senza bagnare il mobile su cui è appoggiato. Ottima la silenziosità: posso lasciarlo acceso tutta la notte senza problemi.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HU4706/11 Umidificatore d'aria
Sì, consiglio questo prodotto
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Cybercip
10/05/2016
Italia
Ottimo rapporto qualita prezzo
Ho approfittato di una scontistica speciale e sono molto soddisfatto dell'acquisto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3065BK Headphones with mic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3065BK Headphones with mic