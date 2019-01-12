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Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHL3065BK/00

4.1

| (25) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto

Bassi chiari e potenti

Queste cuffie stile DJ offrono audio e bassi potenti. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti per un comfort prolungato, potrai usufruire di un'esperienza di ascolto perfetta ovunque.

Vedi tutti i vantaggi

Cuffie stile console DJ con microfono

Bassi chiari e potenti

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Design avvolgente sull'orecchio

Cavo da 1,2 m per la massima libertà d'ascolto

Cavo da 1,2 m per la massima libertà d'ascolto

Driver dell'altoparlante da 32 mm per un audio potente e dinamico

Driver dell'altoparlante da 32 mm per un audio potente e dinamico

Driver ad elevata potenza da 32 mm per un audio nitido, ricco di dettagli e naturale.

Gli auricolari e la fascia regolabili si adattano alla tua testa

Gli auricolari e la fascia regolabili si adattano alla tua testa

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

25

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

1

12/01/2019

Italia

Italia

Qualità e facilità di gestione/manutenzione in un unico prodotto.

Utilizzo questo prodotto da qualche giorno e devo dire che, per il momento, mi sono trovata benissimo. E' estremamente facile da utilizzare e da mantenere, garantisce un'ottima umidificazione dell'aria nell'ambito di spazi medio-piccoli. Perfetto da utilizzare anche la notte poichè dotato di una funzione minimal silenziosa. Ottimo anche il design. Lo consiglio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HU4706/11 Umidificatore d'aria

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HU4706/11 Umidificatore d'aria

14/02/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottima qualità

Come scritto nella pagina di descrizione, effettivamente umidifica l'aria senza bagnare il mobile su cui è appoggiato. Ottima la silenziosità: posso lasciarlo acceso tutta la notte senza problemi.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HU4706/11 Umidificatore d'aria

Sì, consiglio questo prodotto

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10/05/2016

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualita prezzo

Ho approfittato di una scontistica speciale e sono molto soddisfatto dell'acquisto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3065BK Headphones with mic

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Questa revisione è stata effettuata per SHL3065BK Headphones with mic

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