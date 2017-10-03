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Fuori produzione

Cuffie

SHL3060PK/00

3.8

| (4) Recensioni

Disponibile in

Blu
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Rosso
Rosso

Bassi chiari e potenti

Queste cuffie stile DJ offrono audio e bassi potenti. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti per un comfort prolungato, potrai usufruire di un'esperienza di ascolto perfetta ovunque.

Vedi tutti i vantaggi

In stile console DJ

Bassi chiari e potenti

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Design avvolgente sull'orecchio

Cavo da 1,2 m per la massima libertà d'ascolto

Cavo da 1,2 m per la massima libertà d'ascolto

Driver dell'altoparlante da 32 mm per un audio potente e dinamico

Driver dell'altoparlante da 32 mm per un audio potente e dinamico

Driver ad elevata potenza da 32 mm per un audio nitido, ricco di dettagli e naturale.

Gli auricolari e la fascia regolabili si adattano alla tua testa

Gli auricolari e la fascia regolabili si adattano alla tua testa

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

4

Recensioni

3
1

03/10/2017

Italia

Italia

Cuffie eccellenti!

Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Headphones

26/05/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

comode e leggere

Hanno un bel design, sono leggere e la musica si sente molto bene

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BL Cuffie

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BL Cuffie

12/07/2015

Italia

Italia

Rapporto Qualità/Prezzo Buono

Cuffie dal suono pulito pochi bassi, l'archetto/cerchietto stringe poco.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

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