Ero stufo degli auricolari che scappano sempre dall'orecchio e non isolano dai rumori esterni. Come primo paio di cuffie a fascia, ero alla ricerca di un prodotto affidabile ed economico, e l'ho trovato. Il suono è potente, risposta in frequenza fin troppo sbilanciata verso i bassi (se non si ascolta musica dance o comunque non si ha una particolare preferenza per i bassi potenti, obbligatorio compensare l'equalizzazione), vestibilità comoda, ottimo isolamento dall'esterno. Ho molto apprezzato il jack dritto e non angolare che trovo scomodo. Sarebbe stato gradito il cavo in tinta con la fascia.