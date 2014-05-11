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Fuori produzione

Cuffie con fascia

SHL3000WT/00

4

| (14) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto

Audio potente

Queste cuffie Philips SHL3000WT/00 offrono audio e bassi potenti. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti per un comfort prolungato, potrai usufruire di un'esperienza di ascolto perfetta ovunque.

Vedi tutti i vantaggi

In stile console DJ

Audio potente

  • Stile console DJ

  • White

Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto

La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

Pieghevoli per trasportarle facilmente

Driver dell'altoparlante da 32 mm per un audio potente e dinamico

Driver dell'altoparlante da 32 mm per un audio potente e dinamico

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

14

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

2

11/05/2014

Italia

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Prodotto perfetto

Prodotto di qualità eccellente sia nell'estetica che nella funzione.

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Questa revisione è stata effettuata per SHL3000WT Headband headphones

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07/08/2013

Italia

Italia

rapporto qualità-prezzo imbattibile

sono rimasto notevolmente soddisfatto da queste cuffie che hanno un prezzo basso, ma un'ottima resa audio. Bassi abbastanza potenti e suono limpido sia con la musica che con film o giochi, basta impostare bene l'equalizzatore sul pc o sul lettore mp3 e danno il massimo, inoltre sono molto comode e i cuscinetti ben imbottiti isolano bene dai rumori esterni e non affaticano le orecchie.

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23/07/2013

Italia

Italia

un eccellente prodotto ad un prezzo competitivo

Ero stufo degli auricolari che scappano sempre dall'orecchio e non isolano dai rumori esterni. Come primo paio di cuffie a fascia, ero alla ricerca di un prodotto affidabile ed economico, e l'ho trovato. Il suono è potente, risposta in frequenza fin troppo sbilanciata verso i bassi (se non si ascolta musica dance o comunque non si ha una particolare preferenza per i bassi potenti, obbligatorio compensare l'equalizzazione), vestibilità comoda, ottimo isolamento dall'esterno. Ho molto apprezzato il jack dritto e non angolare che trovo scomodo. Sarebbe stato gradito il cavo in tinta con la fascia.

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