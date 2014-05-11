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Fuori produzione
Audio potente
Queste cuffie Philips SHL3000WT/00 offrono audio e bassi potenti. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti per un comfort prolungato, potrai usufruire di un'esperienza di ascolto perfetta ovunque.
Stile console DJ
White
La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.
4.0
su 5
14
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
Lorix67
11/05/2014
Italia
Prodotto perfetto
Prodotto di qualità eccellente sia nell'estetica che nella funzione.
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Questa revisione è stata effettuata per SHL3000WT Headband headphones
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andrewdj
07/08/2013
Italia
rapporto qualità-prezzo imbattibile
sono rimasto notevolmente soddisfatto da queste cuffie che hanno un prezzo basso, ma un'ottima resa audio. Bassi abbastanza potenti e suono limpido sia con la musica che con film o giochi, basta impostare bene l'equalizzatore sul pc o sul lettore mp3 e danno il massimo, inoltre sono molto comode e i cuscinetti ben imbottiti isolano bene dai rumori esterni e non affaticano le orecchie.
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kubriq
23/07/2013
Italia
un eccellente prodotto ad un prezzo competitivo
Ero stufo degli auricolari che scappano sempre dall'orecchio e non isolano dai rumori esterni. Come primo paio di cuffie a fascia, ero alla ricerca di un prodotto affidabile ed economico, e l'ho trovato. Il suono è potente, risposta in frequenza fin troppo sbilanciata verso i bassi (se non si ascolta musica dance o comunque non si ha una particolare preferenza per i bassi potenti, obbligatorio compensare l'equalizzazione), vestibilità comoda, ottimo isolamento dall'esterno. Ho molto apprezzato il jack dritto e non angolare che trovo scomodo. Sarebbe stato gradito il cavo in tinta con la fascia.
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